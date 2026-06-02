Тайна водоема из библейского Эдемского сада разгадана: как образовалась река Евфрат

В новом исследовании ученые наконец-то разгадали загадку реки Евфрат, упомянутой в Библии — помогло крупное геологическое открытие.

Река Евфрат упоминается в Книге Бытия как один из четырех водотоков, вытекающих из Эдемского сада, где, как считается, жили Адам и Ева. Несмотря на центральную роль водоема в библейской истории и становлении древних цивилизаций Месопотамии, исследователи долгое время не могли понять, как именно она образовалась, пишет Daily Mail.

Десятилетиями подсказки о происхождении реки Евфрат оставались скрытыми под слоями осадочных пород и замаскированными миллионами лет тектонических сдвигов. Но теперь ученые заявляют, что им наконец удалось разгадать эту загадку, впервые реконструировав древнюю историю водотока.

В ходе исследования ученые восстановили прошлое реки, используя сейсмическую съемку, спутниковые наблюдения, геологическое картирование и осадочные отложения, погребенные под Средиземным морем. Результаты анализа показали, что две огромные реки, Палео-Карасу и Палео-Мурат, когда-то текли раздельно по территории современной Турции и Сирии, прежде чем мощные геологические силы изменили их русло. Около 1,6 миллиона лет назад два этих водных пути слились и направились к Персидскому заливу — так и образовался современный Евфрат.

Отметим, что река Евфрат сегодня считается самой длинной водной артерией Западной Азии. Водоток протекает через Плодородный полумесяц, регион, часто называемый колыбелью цивилизации, поскольку здесь зародились одни из самых ранних обществ человечества. Восточная ветвь региона известна как Месопотамия и включает реки Тигр и Евфрат.

Предыдущие исследования показали, что эти два водотока создали оазис плодородной почвы в засушливом регионе — это способствовало процветанию древних цивилизаций, в том числе шумеров и ассирийцев.

Несмотря на то, что Евфрат сыграл важную роль в процветании древних цивилизаций, его происхождение все еще оставалось загадкой. Ранее некоторые ученые считали, что Евфрат, вероятно, произошел от одной реки, впадавшей в Средиземное море или в древние озера на территории современной Турции. Впрочем, другие полагали, что водная артерия образовалась от реки, впадавшей где-то на Аравийском полуострове.

В новом исследовании ученые реконструировали эволюцию реки Евфрат в течение миллионов лет. Результаты анализа указывают на то, что водная артерия впервые появилась более 16,5 миллиона лет назад. В то время река впадала в серию слабо связанных между собой озер к югу от Северо-Анатолийского разлома, а не являлись частью современной системы Евфрат.

Около 5,3 миллионов лет назад крупное геологическое событие преобразило Средиземноморский регион. Связь между Атлантическим океаном и Средиземным морем была ограничена вблизи нынешнего Гибралтарского пролива — это привело к пересыханию большей части Средиземного моря.

По мере падения уровня воды, восточная часть Средиземного моря опустилась на 1,6 — километра. Впрочем, ученые считают, что для изменений, наблюдаемых в модели, было бы достаточно и падения на 790 метров.

Столь внезапное понижение уровня моря, вероятно, привело к тому, что реки по всему региону стали глубже врезаться в ландшафт, адаптируясь к новым условиям. В то же время тектонические силы наклонили части Анатолии и активизировали древние разломы, ускорив эрозию и увеличив количество осадочных пород, переносимых в Средиземное море.

Авторы исследования считают, что две крупные геологические формации, известные как отложения Хандере и Нахр-Менаше, могли быть созданы в результате этих масштабных наводнений. Более того, подобные геологические процессы, вероятно, происходили и в других местах Средиземноморья.