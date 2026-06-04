Даже самые мощные ураганы никогда не пересекают экватор: их удерживает невидимая сила

Известные своей разрушительной силой атмосферные вихри не могут пересечь экватор нашей планеты по одной причине. Она связана с вращением Земли.

Тропические циклоны, известные как ураганы и тайфуны, регулярно бушуют в тропических регионах Земли и приносят с собой масштабные разрушения. Но, как ни странно, они очень редко возникают возле экватора и, что еще более удивительно, никогда его не пересекают, пишет IFLScience.

Тропические циклоны, ураганы и тайфуны – это одно и то же явление, но его название различается в зависимости от того, где на Земле оно происходит. В тропических районах атлантического океана, Северной и Южной Америки, и северо-восточной части Тихого океана эти атмосферные вихри называют ураганами. Тайфунами их называют в западной части Тихого океана, в топических регионах Азии. А атмосферные вихри в Индийском океане называют тропическими циклонами. Хотя все эти атмосферные явления являются тропическими циклонами, иногда для удобства все их называют ураганами.

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Ураган — это атмосферный вихрь колоссальных размеров, при котором скорость ветра превышает 120 км/ч. Ураганы возникают только над теплыми водами океанов, где температура превышает +26 градусов Цельсия.

Воздух над поверхностью океана нагревается теплой водой. Подъем теплого воздуха приводит к образованию области низкого давления под ним. Интенсивное испарение воды создает мощный поток, закручивающийся под воздействием вращения Земли.

Ураган — это атмосферный вихрь колоссальных размеров, при котором скорость ветра превышает 120 км/ч Фото: NOAA

Направление ветра и вращения урагана определяется силой Кориолиса. Это одна из сил инерции, которая возникает при движении тела в системе отсчета, вращающейся вокруг своей оси. Из-за вращения Земли вокруг своей оси все движущиеся по ее поверхности объекты подвержены влиянию силы Кориолиса.

В Северном полушарии вращение Земли приводит к тому, что воздух притягивается против часовой стрелки, в результате чего ураганы вращаются против часовой стрелки. В Южном полушарии происходит обратное — они вращаются по часовой стрелке.

При этом ураганы очень редок образуются в пределах 300 километров от экватора. Они не образуются рядом с экватором, потому что здесь отсутствует сила Кориолиса, а это значит, что штормовая погода не превращается в ураган.

Ураганы не пресекают экватор по причине того, что там сила Кориолиса равна нулю. Для пересечения экватора урагану пришлось бы остановиться, изменить направление вращения и снова начать вращаться в противоположном направлении, чтобы продолжить движение дальше.

Экватор действует как невидимая граница, которую ураганы не могут преодолеть. Без вращения, обеспечиваемого силой Кориолиса, их структура просто не может выдержать это путешествие.

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