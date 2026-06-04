Аппарат NASA таинственным образом погиб возле Марса: что-то случилось за Красной планетой

NASA официально заявило, что миссия зонда MAVEN официально завершена. Попытки установить с ним связь не увенчались успехом. Ученые все еще ищут причины выхода из строя зонда за 583 миллиона долларов.

Космический аппарат MAVEN погиб, заявили в NASA после того как были прекращены попытки установить с ним связь в течение шести месяцев. Предполагается, что у него разрядилась батарея из-за слишком быстрого вращения. Но причина такого странного поведения космического аппарата, 11 лет изучавшего Марс, остается неизвестной, пишет Space.

Зонд NASA MAVEN стоимостью 583 миллиона долларов с 2014 года изучал атмосферу Марса и сделал много важных научных открытий, которые помогли ученым лучше понять природу Красной планеты. Но в начале декабря 2025 года NASA потеряло связь с зондом после того как он скрылся за Марсом, а затем стал доступен для получения сигналов.

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В течение нескольких месяцев ученые пытались установить связь с аппаратом и получить хоть какие-то данные о его состоянии. Предварительное расследование, основанное на небольшом фрагменте полученных данных, показало, что MAVEN столкнулся с неизвестной аномалией. По словам ученых из NASA, зонд переключился в безопасный режим работы и начал вращаться неконтролируемым образом с очень высокой скоростью, что привело к разрядке его батареи. В итоге это привело к отключению систем связи.

NASA объявило о том, что миссия MAVEN официально завершена, но точная причина гибели космического аппарата остается неизвестной. Ученые не знают, что с ним случилось, когда он находился за Марсом и почему он начал слишком быстро вращаться.

NASA объявило о том, что миссия MAVEN официально завершена, но точная причина гибели космического аппарата остается неизвестной Фото: NASA

Изначально MAVEN должен был работать всего 1 год на орбите вокруг Марса, но затем его миссия была продлена. После гибели MAVEN у NASA остались только два аппарата, которые продолжают изучать Марс: Mars Odyssey, запущенный в 2001 году, и Mars Reconnaissance Orbiter, запущенный в 2005 году. Стоит сказать, что вокруг Марса также вращаются два аппарата Европейского космического агентства: Mars Express и Trace Gas Orbiter.

MAVEN был первым зондом, оснащенным приборами для изучения эволюции атмосферы Марса и ее взаимодействия с солнечным ветром. Это поток заряженных частиц, которые постоянно выбрасывает Солнце.

Недавно астрономы с помощью данных зонда MAVEN выяснили, что слабое магнитное поле Марса на самом деле защищает Красную планету от вредного солнечного излучения сильнее, чем считалось ранее. Также астрономы выяснили, что солнечный ветер постепенно разрушает атмосферу Марса. Это объясняет почему планета стала сухой и холодной в течение миллиардов лет эволюции, и потенциально безжизненной, хотя в самом начале существования Марс был похож на Землю.

Открытия, сделанные с помощью данных зонда MAVEN, имеют большое значение для планирования будущих полетов астронавтов на Марс.

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