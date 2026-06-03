В Солнечной системе существовала неизвестная планета: что-то разнесло ее на обломки миллиарды лет назад (фото)

Ученые нашли первое доказательство существования давно исчезнувшей протопланеты, которая образовалась в самые первые дни существования Солнечной системы. Свидетельства его существования сохранились в редком метеорите, который впоследствии упал в пустыне Сахара.

Этот древний объект, размеры которого сопоставимы с Луной, вероятно, образовался более 4,5 миллиарда лет назад, после чего был уничтожен в результате мощного столкновения, пишет Phys.org.

Ключевые доказательства были получены из метеорита ангирита 12774 из Северо-Западной Африки (NWA 12774). Ангириты относятся к самым древним вулканическим породам, известным в Солнечной системе, и образовались лишь через несколько миллионов лет после ее зарождения. Они чрезвычайно редки: среди более 80 000 метеоритов, найденных на Земле, известно лишь 68 ангиритов.

Ангириты относятся к древнейшим вулканическим породам, известным в Солнечной системе, и образовались лишь через несколько миллионов лет после ее зарождения Фото: Wikimedia Commons

Ученые, среди которых Аарон Белл из Университета Колорадо в Боулдере, исследовали метеорит и обнаружили необычные подсказки, скрытые в его минеральной структуре. Белл заявил: "Невероятно представить, что когда-то существовал мир таких огромных размеров. Мы знаем о его существовании лишь потому, что несколько его обломков случайно упали на Землю. Эти метеориты сохранили доказательства совершенно иного пути, по которому развивались ранние планеты".

Відео дня

Ангириты давно интересуют ученых, поскольку содержат очень мало диоксида кремния. Земля, Марс и большинство скалистых планет содержат гораздо большее количество этого материала. Из-за этого необычного химического состава исследователи ранее считали, что ангириты произошли от относительно небольшого астероида.

Исследование сосредоточилось на минерале под названием клинопироксен, найденном внутри NWA 12774. Этот минерал содержит чрезвычайно высокое содержание алюминия, что свидетельствует о том, что он образовался под интенсивным давлением глубоко внутри планетарного тела.

Исследование сосредоточилось на минерале под названием клинопироксен, найденном внутри NWA 12774 Фото: Aaron Bell/CU Boulder

После расчета условий, необходимых для его образования, команда обнаружила, что для этого требовалось не менее 17,5 килобаров давления. Для сравнения: давление на дне Марианской впадины на Земле достигает лишь около 1 килобара.

Такое экстремальное давление не могло существовать внутри небольшого астероида. Зато расчеты указали, что материнское тело ангирита должно было иметь радиус не менее 1 000 километров. Дополнительные доказательства указывают на еще больший размер.

Кристаллы метеорита сохранили изящные химические узоры и острые края, которые, вероятно, были бы стерты, если бы они образовались глубоко под землей. Это указывает на то, что кристаллы, вероятно, образовались ближе к поверхности, а это означает, что материнское тело должно было быть больше, чтобы создать необходимое давление.

Исследователи оценили, что радиус этого исчезнувшего мира мог превышать 1 800 километров, что ставит его в один размерный диапазон с Луной. Фото: Jan Reichelt

На основе этих доказательств исследователи оценили, что радиус этого исчезнувшего мира мог превышать 1 800 километров. Это ставит его в один размерный диапазон с Луной.

Судьба этой древней планеты остается неизвестной. Ученые предполагают, что крупное столкновение в начале истории Солнечной системы могло сокрушить протопланету, а ее обломки впоследствии стали частью других планет, в частности Земли.

Белл отметил: "Материалы, из которых образовалось материнское тело из ангирита, принципиально отличаются от составляющих Земли и Марса. Это указывает на отдельный и отличный эволюционный путь в формировании планет в начале истории нашей Солнечной системы".

Эти выводы свидетельствуют о том, что ранняя Солнечная система могла содержать большее разнообразие планетных тел, чем считалось ранее. По мере того как исследователи продолжают изучать редкие метеориты, могут появляться новые доказательства существования этих исчезнувших миров, что поможет ученым лучше понять происхождение Земли и соседних планет.

Другие новости науки