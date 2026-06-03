У Сонячній системі існувала невідома планета: щось рознесло її на уламки мільярди років тому (фото)

Вчені знайшли перший доказ існування давно зниклої протопланети, яка утворилася в найперші дні існування Сонячної системи. Свідчення його існування збереглися у рідкісному метеориті, який згодом впав у пустелі Сахара.

Цей древній об’єкт, розміри якого можна порівняти з Місяцем, ймовірно, утворився понад 4,5 мільярда років тому, після чого був знищений у результаті потужного зіткнення, пише Phys.org.

Ключові докази були отримані з метеорита ангіриту 12774 з Північно-Західної Африки (NWA 12774). Ангірити належать до найдавніших вулканічних порід, відомих у Сонячній системі, і утворилися лише через кілька мільйонів років після її зародження. Вони надзвичайно рідкісні: серед понад 80 000 метеоритів, знайдених на Землі, відомо лише 68 ангіритів.

Ангірити належать до найдавніших вулканічних порід, відомих у Сонячній системі, і утворилися лише через кілька мільйонів років після її зародження Фото: Wikimedia Commons

Вчені, серед яких Аарон Белл з Університету Колорадо в Боулдері, дослідили метеорит і виявили незвичайні підказки, приховані в його мінеральній структурі. Белл заявив: "Неймовірно уявити, що колись існував світ таких величезних розмірів. Ми знаємо про його існування лише тому, що кілька його уламків випадково впали на Землю. Ці метеорити зберегли докази зовсім іншого шляху, яким розвивалися ранні планети".

Відео дня

Ангірити давно цікавлять вчених, оскільки містять дуже мало діоксиду кремнію. Земля, Марс і більшість скелястих планет містять набагато більшу кількість цього матеріалу. Через цей незвичайний хімічний склад дослідники раніше вважали, що ангірити походять від відносно невеликого астероїда.

Дослідження зосередилося на мінералі під назвою клінопіроксен, знайденому всередині NWA 12774. Цей мінерал містить надзвичайно високий вміст алюмінію, що свідчить про те, що він утворився під інтенсивним тиском глибоко всередині планетарного тіла.

Дослідження зосередилося на мінералі під назвою клінопіроксен, знайденому всередині NWA 12774 Фото: Aaron Bell/CU Boulder

Після розрахунку умов, необхідних для його утворення, команда виявила, що для цього було потрібно щонайменше 17,5 кілобарів тиску. Для порівняння: тиск на дні Маріанської западини на Землі сягає лише близько 1 кілобара.

Такий екстремальний тиск не міг існувати всередині невеликого астероїда. Натомість розрахунки вказали, що материнське тіло ангіриту мало мати радіус щонайменше 1 000 кілометрів. Додаткові докази вказують на ще більший розмір.

Кристали метеорита зберегли витончені хімічні візерунки та гострі краї, які, ймовірно, були б стерті, якби вони утворилися глибоко під землею. Це вказує на те, що кристали, ймовірно, утворилися ближче до поверхні, а це означає, що материнське тіло мало бути більшим, щоб створити необхідний тиск.

Дослідники оцінили, що радіус цього зниклого світу міг перевищувати 1 800 кілометрів, що ставить його в один розмірний діапазон із Місяцем. Фото: Jan Reichelt

На основі цих доказів дослідники оцінили, що радіус цього зниклого світу міг перевищувати 1 800 кілометрів. Це ставить його в один розмірний діапазон із Місяцем.

Доля цієї древньої планети залишається невідомою. Вчені припускають, що велике зіткнення на початку історії Сонячної системи могло розтрощити протопланету, а її уламки згодом стали частиною інших планет, зокрема Землі.

Белл зазначив: "Матеріали, з яких утворилося материнське тіло з ангіриту, принципово відрізняються від складових Землі та Марса. Це вказує на окремий та відмінний еволюційний шлях у формуванні планет на початку історії нашої Сонячної системи".

Ці висновки свідчать про те, що рання Сонячна система могла містити більшу різноманітність планетних тіл, ніж вважалося раніше. У міру того як дослідники продовжують вивчати рідкісні метеорити, можуть з’являтися нові докази існування цих зниклих світів, що допоможе вченим краще зрозуміти походження Землі та сусідніх планет.

Інші новини науки