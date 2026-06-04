Апарат NASA таємничим чином загинув біля Марса: щось трапилося за Червоною планетою

NASA офіційно заявило, що місія зонда MAVEN офіційно завершена. Спроби встановити з ним зв'язок не увінчалися успіхом. Вчені все ще шукають причини виходу з ладу зонда за 583 мільйони доларів.

Космічний апарат MAVEN загинув, заявили в NASA після того, як були припинені спроби встановити з ним зв'язок протягом шести місяців. Передбачається, що у нього розрядилася батарея через занадто швидке обертання. Але причина такої дивної поведінки космічного апарату, який 11 років вивчав Марс, залишається невідомою, пише Space.

Зонд NASA MAVEN вартістю 583 мільйони доларів з 2014 року вивчав атмосферу Марса і зробив багато важливих наукових відкриттів, які допомогли вченим краще зрозуміти природу Червоної планети. Але на початку грудня 2025 року NASA втратило зв'язок із зондом після того, як він зник за Марсом, а потім став доступний для отримання сигналів.

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Протягом кількох місяців учені намагалися встановити зв'язок з апаратом і отримати хоч якісь дані про його стан. Попереднє розслідування, засноване на невеликому фрагменті отриманих даних, показало, що MAVEN зіткнувся з невідомою аномалією. За словами вчених з NASA, зонд переключився в безпечний режим роботи і почав обертатися неконтрольованим чином з дуже високою швидкістю, що призвело до розрядки його батареї. У підсумку це призвело до відключення систем зв'язку.

NASA оголосило про те, що місія MAVEN офіційно завершена, але точна причина загибелі космічного апарата залишається невідомою. Науковці не знають, що з ним сталося, коли він перебував за Марсом і чому він почав занадто швидко обертатися.

NASA оголосило про те, що місія MAVEN офіційно завершена, але точна причина загибелі космічного апарата залишається невідомою Фото: solar-system

Спочатку MAVEN мав працювати лише 1 рік на орбіті навколо Марса, але потім його місію було продовжено. Після загибелі MAVEN у NASA залишилися тільки два апарати, які продовжують вивчати Марс: Mars Odyssey, запущений 2001 року, і Mars Reconnaissance Orbiter, запущений 2005 року. Варто сказати, що навколо Марса також обертаються два апарати Європейського космічного агентства: Mars Express і Trace Gas Orbiter.

MAVEN був першим зондом, оснащеним приладами для вивчення еволюції атмосфери Марса та її взаємодії з сонячним вітром. Це потік заряджених частинок, які постійно викидає Сонце.

Нещодавно астрономи за допомогою даних зонда MAVEN з'ясували, що слабке магнітне поле Марса насправді захищає Червону планету від шкідливого сонячного випромінювання сильніше, ніж вважалося раніше. Також астрономи з'ясували, що сонячний вітер поступово руйнує атмосферу Марса. Це пояснює чому планета стала сухою і холодною протягом мільярдів років еволюції, і потенційно неживою, хоча на самому початку існування Марс був схожий на Землю.

Відкриття, зроблені за допомогою даних зонда MAVEN, мають велике значення для планування майбутніх польотів астронавтів на Марс.

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