Три вибухи на Сонці за 24 години спричинили блекаут по всьому світу: це тільки початок (відео)

Унаслідок появи трьох потужних спалахів на Сонці в різних частинах нашої планети стався радіобелекаут, тобто вимкнення радіозв'язку. Вчені попереджають про те, що очікується сильна магнітна буря.

Три потужні сонячні спалахи, що виникли за 24 години, спричинили короткочасне відключення радіозв'язку по всій Землі. Очікується поява потужної геомагнітної бурі рівня G3, а також полярного сяйва навіть у середніх широтах через корональні викиди маси із Сонця, спрямовані в бік Землі. При цьому вчені попереджають про те, що найближчими днями на Сонці можуть виникнути спалахи найпотужнішого класу, пише Space.

Усі три вибухи енергії та випромінювання на Сонці сталися протягом середи, 3 червня, і виникли сонячні спалахи в активній області сонячних плям AR 4455. Спочатку в цьому нестабільному регіоні з підвищеною магнітною активністю о 4:36 ранку за Києвом виник спалах класу M9.3, за ним о 10:00 послідував спалах класу M7.9, а третім з'явився спалах класу Х1 о 14:28. Нагадуємо, що спалахи класу М і Х є найпотужнішими на Сонці і випускають величезну кількість енергії та випромінювання, яке за лічені хвилини досягає Землі. Часто це призводить до збоїв у роботі радіозв'язку на нашій планеті.

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Усі три вибухи енергії та випромінювання на Сонці сталися протягом середи, 3 червня, і виникли сонячні спалахи в активній області сонячних плям AR 4455 Фото: скриншот

Саме це і сталося. Спалах класу M9.3 спричинив короткочасний радіоблекаут у деяких частинах Східної Азії та Австралії, спалах класу M7.9 спричинив збій у роботі зв'язку в деяких частинах Європи та Африки. Але найсильніші проблеми в роботі радіозв'язку спричинив спалах класу Х1 у деяких частинах Європи та Азії.

Як повідомляють експерти з космічної погоди, в ділянці AR 4455 спостерігається підвищена активність і науковці очікують упродовж найближчих трьох днів появу сонячних спалахів класу Х.

Також учені попереджають про те, що разом зі спалахами із Сонця вирвалися потоки плазми, або корональні викиди маси, які прямують у бік Землі. Тому існує висока ймовірність появи протягом 4-7 червня магнітної бурі. Повідомляється, що це може бути магнітна буря рівня G3, а може бути навіть рівня G4. Нагадуємо, що магнітні бурі за інтенсивністю поділяють на п'ять класів: від найслабшої G1 до неймовірно потужної G5.

У зв'язку з появою сильної магнітної бурі очікується також виникнення полярного сяйва далеко за межами полярних регіонів Землі. Це означає, що навіть увечері 4 червня жителі середніх широт, зокрема й України, можуть стати свідками барвистого світлового шоу в небі. Імовірність появи полярного сяйва в нижчих широтах зберігається протягом 4-6 червня.

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