Дивну поведінку космосу можна пояснити без загадкової енергії, вважають учені

Нове дослідження припускає, що наша найкраща модель Всесвіту може працювати без присутності таємничої темної енергії.

Темна енергія є загадковим елементом в існуючій стандартній космологічній моделі Всесвіту вже 28 років. Тепер же вчені дійшли висновку, що можна змусити математику розширення Всесвіту працювати, навіть якщо темної енергії не існує, пише Gizmodo.

У стандартної космологічної моделі є проблема. Відомо, що Всесвіт розширюється, але замість того, щоб у кінцевому підсумку це розширення сповільнилося під дією гравітації, воно навпаки прискорюється. Вважається, що за це прискорення відповідає загадкова темна енергія.

Але група вчених вважає, що проблема прискореного розширення космосу може бути пов'язана з тим, що космологічна модель ґрунтується на нестабільностях, які не дуже добре відповідають спостережуваній реальності. Тому вчені запропонували нову модель розширення Всесвіту, яка, як стверджується, простіша і повністю заснована на початкових припущеннях загальної теорії відносності Ейнштейна.

Коли Альберт Ейнштейн уперше ввів космологічну постійну під назвою лямбда, він вважав, що Всесвіт статичний і не розширюється. Пізніше фізики відмовився від цієї сталої, коли виявилося, що космос все ж розширюється. А 1998 року вчені виявили, що це розширення відбувається з прискоренням і за нього відповідає невідома форма енергії, названа темною енергією.

Після цього вчені знову повернули космологічну сталу лямбда для опису прискореного розширення космосу. Таким чином, стандартна космологічна модель Всесвіту стала відома як модель лямбда-холодної темної матерії. У цій моделі темна енергія асоціюється з космологічною постійною.

Ключовим компонентом стандартної космологічної моделі є простір-час Фрідмана, який описує однорідний тривимірний Всесвіт, що розширюється зі швидкістю, яка визначається рівняннями поля Ейнштейна.

Але автори дослідження кажуть, що математика розширення космосу в цьому випадку не працює. Тому вчені дослідили, чи може простір-час Фрідмана, породжений нестабільністю Великого вибуху, сам по собі пояснити аномальне прискорення розширення космосу.

Для цього використовувалися версії рівняння поля Ейнштейна для оцінки стабільності простору-часу Фрідмана під час епохи Великого вибуху.

Згідно з новою моделлю, простір-час Фрідмана був нестабільним як у малих, так і у великих масштабах під час Великого вибуху. Це означає, що навіть до того, як темна енергія наблизиться до рівнянь, набір можливих прискорень, викликаних нестабільністю, достатній, щоб імітувати ефекти темної енергії.

Тобто, існує спосіб провести математичні обчислення для виведення прискорення розширення космосу безпосередньо з вихідної моделі, запропонованих Ейнштейном. У такому разі необхідності існування темної енергії немає, а прискорене розширення космосу може бути наслідком самого Великого вибуху.

