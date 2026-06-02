Странное поведение космоса можно объяснить без загадочной энергии, считают ученые

Новое исследование предполагает, что наша лучшая модель Вселенной может работать без присутствия таинственной темной энергии.

Темная энергия является загадочным элементом в существующей стандартной космологической модели Вселенной уже 28 лет. Теперь же ученые пришли к выводу, что можно заставить математику расширения Вселенной работать, даже если темной энергии не существует, пишет Gizmodo.

У стандартной космологической модели есть проблема. Известно, что Вселенная расширяется, но вместо того, чтобы в конечном итоге это расширение замедлилось под действием гравитации, оно наоборот ускоряется. Считается, что за это ускорение отвечает загадочная темная энергия.

Но группа ученых считает, что проблема ускоренного расширения космоса может быть связана с тем, что космологическая модель основана на нестабильностях, которые не очень хорошо соответствуют наблюдаемой реальности. Поэтому ученые предложили новую модель расширения Вселенной, которая, как утверждается, проще и полностью основана на первоначальных предположениях общей теории относительности Эйнштейна.

Когда Альберт Эйнштейн впервые ввел космологическую постоянную под названием лямбда, он считал, что Вселенная статична и не расширяется. Позже физики отказался от этой постоянной, когда оказалось, что космос все же расширяется. А в 1998 году ученые обнаружили, что это расширение происходит с ускорением и за него отвечает неизвестная форма энергии, названная темной энергией.

Фото: space.com

После этого ученые снова вернули космологическую постоянную лямбда для описания ускоренного расширения космоса. Таким образом, стандартная космологическая модель Вселенной стала известна как модель лямбда-холодной темной материи. В данной модели темная энергия ассоциируется с космологической постоянной.

Ключевым компонентом стандартной космологической модели является пространство-время Фридмана, которое описывает однородную трехмерную Вселенную, расширяющихся со скоростью, определяемой уравнениями поля Эйнштейна.

Но авторы исследования говорят, что математика расширения космоса в этом случае не работает. Поэтому ученые исследовали, может ли пространство-время Фридмана, порожденное нестабильностью Большого взрыва, само по себе объяснить аномальное ускорение расширения космоса.

Для этого использовались версии уравнения поля Эйнштейна для оценки стабильности пространства-времени Фридмана во время эпохи Большого взрыва.

Согласно новой модели, пространство-время Фридмана было нестабильным как в малых, так и в больших масштабах во время Большого взрыва. Это означает, что даже до того, как темная энергия приблизится к уравнениям, набор возможных ускорений, вызванных нестабильностью, достаточен, чтобы имитировать эффекты темной энергии.

То есть, существует способ произвести математические вычисления для вывода ускорения расширения космоса непосредственно из исходной модели, предложенных Эйнштейном. В таком случае необходимости существования темной энергии нет, а ускоренное расширение космоса может быть следствием самого Большого взрыва.

