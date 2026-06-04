Найбільш далекобійний пасажирський літак у світі здійснив перший політ: 22 години без посадки (відео)
Компанія Airbus провела успішне випробування нового пасажирського літака A350-1000ULR, який дасть змогу долетіти з Австралії до Європи або США і назад без необхідності в пересадках.
A350-1000ULR — це найбільш далекобійний пасажирський літак у світі, створений компанією Airbus для найбільшої в Австралії авіакомпанії Qantas. Цей літак може подолати відстань у 18 500 км без дозаправлення і перебувати в повітрі близько 22 годин. Таким чином Qantas планує створити перші прямі рейси з Австралії до Європи та США, а також назад, які не потребують пересадки. Airbus провела успішне випробування літака A350-1000ULR у місті Тулуза, Франція, пише New Atlas.
Людям, які здійснюють перельоти між Австралією, Європою і США, доводиться витрачати близько 30 годин, щоб дістатися до місця призначення. Річ у тім, що подібний переліт вимагає щонайменше однієї пересадки, наприклад, у Сінгапурі або Дубаї. Але тепер ера подібних польотів, ймовірно, добігає кінця.
Компанія Airbus оголосила про те, що відбувся перший політ найдалекобійнішого пасажирського літака у світі — Airbus A350-1000ULR, який може долати відстань 18 500 км без дозаправлення і перебуває в повітрі близько 22 годин.
Перший політ тривав 3 години і 43 хвилини, під час якого літак піднявся на висоту 12 500 м. Політ показав, що всі системи літака працюють добре, і він готовий до експлуатації.
Цей літак замовила найбільша авіакомпанія Австралії Qantas, яка планує створити перші прямі рейси з Австралії в Європу і США, а також назад, які не потребують пересадки.
Літак Airbus A350-1000ULR був створений на базі A350-1000, але ключовою відмінністю є наявність додаткового паливного бака об'ємом 20 000 літрів. Це дає змогу Airbus A350-1000ULR літати на великі відстані без дозаправки.
Літак зможе перевозити 238 пасажирів у чотирьох класах: перший, бізнес, преміум-економ та економ.
Airbus має намір створити для Qantas 12 літаків A350-1000ULR, перший з яких може здійснити дебютний рейс з Австралії в Європу або США вже 2027 року.
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