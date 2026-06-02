Надзвуковий літак NASA готовий зробити революцію в пасажирських авіаперельотах (фото)

"Безшумний" надзвуковий літак X-59 готовий вперше подолати звуковий бар'єр. Це перший крок до створення літаків нового типу.

X-59 — це надзвуковий літак, розроблений для того, щоб зменшити гучність звукових ударів, що створюються під час подолання звукового бар'єру. Головна мета NASA полягає в тому, щоб за допомогою цієї технології допомогти створити "безшумні" пасажирські надзвукові літаки, які можуть мінімізувати вплив звукових ударів на землю. Це може дозволити зняти існуючу заборону на надзвукові польоти, пише Space.

З жовтня 2025 року NASA провело вже 15 випробувальних польотів надзвукового літака X-59. Тепер стало відомо, що в червні він уперше має подолати звуковий бар'єр, тобто летіти швидше за швидкість звуку (1225 км/год). Під час першого надзвукового польоту X-59 має набрати швидкість 1489 км/год на висоті приблизно 16,7 кілометрів.

Відео дня

X-59 — це надзвуковий літак, розроблений для того, щоб зменшити гучність звукових ударів, що створюються під час подолання звукового бар'єру Фото: solar-system

Нещодавно літак X-59 зміг набрати швидкість 1009 км/год і здійснив перші два випробувальні польоти за один день. Інженери тепер набагато краще розуміють поведінку літака і роботу його унікальних систем.

Однією з найбільш унікальних особливостей літака X-59 є система зовнішнього огляду (eXternal Vision System). Через витягнуту носову частину X-59 пілот не може бачити, що знаходиться перед літаком, тим більше, що лобового скла взагалі немає.

Літак X-59 спроектований без лобового скла, але має систему камер, що передають зображення на дисплей доповненої реальності. Так пілот бачить, що знаходиться перед літаком, при цьому носова частина повністю виключена з кадру.

Літак X-59 спроектований без лобового скла, але має систему камер, що передають зображення на дисплей доповненої реальності Фото: solar-system

У NASA заявили, що перша частина випробувань добігає кінця і тепер потрібно, щоб X-59 подолав звуковий бар'єр із максимально тихим звуковим ударом. Друга частина випробувань X-59 розпочнеться приблизно наприкінці 2026 року.

Саме під час другої фази програми NASA хоче довести, що можливо значно знизити вплив звукового удару, який відчувається на землі під літаком, коли він летить зі швидкістю, що перевищує швидкість звуку.

З 1973 року надзвукові польоти над сушею США заборонені через руйнівний вплив оглушливих звукових ударів на людей на землі. NASA сподівається, що технології, розроблені для X-59, дадуть змогу зняти заборону на надзвукові польоти над США, що відкриє шлях для відновлення пасажирських надзвукових польотів.

Надзвуковий літак X-59 побудований створений NASA спільно з компанією Lockheed Martin. Його довжина становить 30 метрів, він може набирати швидкість до 1500 км/год.