Сверхзвуковой самолет NASA готов совершить революцию в пассажирских авиаперелетах (фото)

“Бесшумный” сверхзвуковой самолет X-59 готов впервые преодолеть звуковой барьер. Это первый шаг к созданию самолетов нового типа.

X-59 — это сверхзвуковой самолет, разработанный для того, чтобы уменьшить громкость звуковых ударов, создаваемых при преодолении звукового барьера. Главная цель NASA состоит в том, что с помощью этой технологии помочь создать "бесшумные" пассажирские сверхзвуковые самолеты, которые могут минимизировать воздействие звуковых ударов на землю. Это может позволить снять существующий запрет на сверхзвуковые полеты, пишет Space.

С октября 2025 года NASA провело уже 15 испытательных полетов сверхзвукового самолета X-59. Теперь стало известно, что в июне он впервые должен преодолеть звуковой барьер, то есть лететь быстрее скорости звука (1225 км/ч). Во время первого сверхзвукового полета X-59 должен набрать скорость 1489 км/ч на высоте примерно 16,7 километров.

Відео дня

X-59 — это сверхзвуковой самолет, разработанный для того, чтобы уменьшить громкость звуковых ударов, создаваемых при преодолении звукового барьера Фото: NASA

Недавно самолет X-59 смог набрать скорость 1009 км/ч и совершил первые два испытательных полета за один день. Инженеры теперь гораздо лучше понимают поведение самолета и работу его уникальных систем.

Одной из самых уникальных особенностей самолета X-59 является система внешнего обзора (eXternal Vision System). Из-за вытянутой носовой части X-59 пилот не может видеть, что находится перед самолетом, тем более, что лобового стекла вообще нет.

Самолет X-59 спроектирован без лобового стекла, но имеет систему камер, передающих изображение на дисплей дополненной реальности. Так пилот видит, что находится перед самолетом, при этом носовая часть полностью исключена из кадра.

Самолет X-59 спроектирован без лобового стекла, но имеет систему камер, передающих изображение на дисплей дополненной реальности Фото: NASA

В NASA заявили, что первая часть испытаний походит к концу и теперь нужно, чтобы X-59 преодолел звуковой барьер с максимально тихим звуковым ударом. Вторая часть испытаний X-59 начнется примерно в конце 2026 года.

Именно во время второй фазы программы NASA хочет доказать, что возможно значительно снизить воздействия звукового удара, ощущаемого на земле под самолетом, когда он летит со скоростью, превышающей скорость звука.

С 1973 года сверхзвуковые полеты над сушей США запрещены из-за разрушительного воздействия оглушительных звуковых ударов на людей на земле. NASA надеется, что технологии, разработанные для X-59, позволят снять запрет на сверхзвуковые полеты над США, что откроет путь для возобновления пассажирских сверхзвуковых полетов.

Сверхзвуковой самолет X-59 построен создан NASA совместно с компанией Lockheed Martin. Его длина составляет 30 метров, он может набирать скорость до 1500 км/ч.