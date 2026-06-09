Астронавты носят Prada: представлен новый охлаждающий костюм для высадки на Луну (фото)

Prada и Axiom Space представили, разработанный для астронавтов NASA, охлаждающий комбинезон с вентиляцией, который нужно носить под скафандром.

Prada в партнерстве с Axiom Space создала комбинезон нового поколения для астронавтов миссии NASA "Артемида-4", которые в 2028 году должны впервые за более чем 50 лет высадится на поверхность Луны. Эта одежда является важнейшим элементом нового скафандра AxEMU, предназначенного для высадки на Луну, созданного также Prada и Axiom Space, пишет Space.

В 2024 году Prada и Axiom Space по заказу NASA создали новый скафандр для лунных миссий – AxEMU. Теперь же партнеры разработали специальный комбинезон, который астронавты будут носить под этим скафандром, оснащенный вентиляционными трубками и трубками с жидкостью для охлаждения тел. Этот комбинезон получил название LCVG.

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В 2024 году Prada и Axiom Space по заказу NASA создали новый скафандр для лунных миссий – AxEMU. Теперь же партнеры разработали специальный комбинезон, который астронавты будут носить под этим скафандром Фото: NASA

LCVG разработан для того, чтобы астронавты чествовали себя комфортно и в то же время были в безопасности. В комбинезон вставлены специальные трубки с охлаждающей жидкостью, которые будут обеспечивать контроль температуры тел астронавтов. Во время работы в космосе астронавты выделяют много тепла, а потому эта система охлаждения поможет им не перегреваться. Другая система трубок на комбинезоне обеспечивает вентиляцию, подавая свежий кислород астронавтам и помогая отводить углекислый газ после выдоха.

LCVG разработан для того, чтобы астронавты чествовали себя комфортно и в то же время были в безопасности Фото: NASA

Что касается скафандра AxEMU, то он также оснащен самыми современными технологиями, включая бортовую систему мониторинга состояния здоровья, систему охлаждения, и специальное покрытие на шлеме для улучшения обзора окружающей среды.

комбинезон вставлены специальные трубки с охлаждающей жидкостью, которые будут обеспечивать контроль температуры тел астронавтов Фото: NASA

NASA планирует провести испытание скафандров AxEMU и комбинезонов LCVG на борту Международной космической станции (МКС), а также во время миссии "Артемида-3" в 2027 году. Эта миссия не предусматривает высадку астронавтов на Луну. Они отправятся на низкую околоземную орбиту для тестирования операций сближения и стыковки между космическим кораблем Orion и как минимум одним из двух лунных посадочных модулей: Starship от компании SpaceX и Blue Moon от компании Blue Origin.

В новых скафандрах и комбинезонах астронавты NASA должны впервые с 1972 года ступить на поверхность Луны в 2028 году в рамках миссии "Артемида-4", если конечно все пойдет по плану.

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