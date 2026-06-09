Астронавти носять Prada: представлено новий охолоджувальний костюм для висадки на Місяць (фото)

Prada і Axiom Space представили розроблений для астронавтів NASA охолоджувальний комбінезон з вентиляцією, який потрібно носити під скафандром.

Prada в партнерстві з Axiom Space створила комбінезон нового покоління для астронавтів місії NASA "Артеміда-4", які у 2028 році мають уперше за понад 50 років висадитися на поверхню Місяця. Цей одяг є найважливішим елементом нового скафандра AxEMU, призначеного для висадки на Місяць, створеного також Prada і Axiom Space, пише Space.

У 2024 році Prada і Axiom Space на замовлення NASA створили новий скафандр для місячних місій — AxEMU. Тепер же партнери розробили спеціальний комбінезон, який астронавти носитимуть під цим скафандром, оснащений вентиляційними трубками і трубками з рідиною для охолодження тіл. Цей комбінезон отримав назву LCVG.

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У 2024 році Prada і Axiom Space на замовлення NASA створили новий скафандр для місячних місій — AxEMU. Тепер же партнери розробили спеціальний комбінезон, який астронавти носитимуть під цим скафандром Фото: solar-system

LCVG розроблено для того, щоб астронавти почувалися комфортно і водночас були в безпеці. У комбінезон вставлені спеціальні трубки з охолоджувальною рідиною, які забезпечуватимуть контроль температури тіл астронавтів. Під час роботи в космосі астронавти виділяють багато тепла, а тому ця система охолодження допоможе їм не перегріватися. Інша система трубок на комбінезоні забезпечує вентиляцію, подаючи свіжий кисень астронавтам і допомагаючи відводити вуглекислий газ після видиху.

LCVG розроблено для того, щоб астронавти вшановували себе комфортно і водночас були в безпеці Фото: solar-system

Що стосується скафандра AxEMU, то він також оснащений найсучаснішими технологіями, включно з бортовою системою моніторингу стану здоров'я, системою охолодження, і спеціальним покриттям на шоломі для поліпшення огляду навколишнього середовища.

комбінезон вставлені спеціальні трубки з охолоджувальною рідиною, які забезпечуватимуть контроль температури тіл астронавтів Фото: solar-system

NASA планує провести випробування скафандрів AxEMU і комбінезонів LCVG на борту Міжнародної космічної станції (МКС), а також під час місії "Артеміда-3" у 2027 році. Ця місія не передбачає висадки астронавтів на Місяць. Вони вирушать на низьку навколоземну орбіту для тестування операцій зближення і стикування між космічним кораблем Orion і щонайменше одним із двох місячних посадкових модулів: Starship від компанії SpaceX і Blue Moon від компанії Blue Origin.

У нових скафандрах і комбінезонах астронавти NASA повинні вперше з 1972 року ступити на поверхню Місяця 2028 року в межах місії "Артеміда-4", якщо, звісно, все піде за планом.

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