Проблеми поруч із Чумацьким Шляхом: великий сусід розриває на частини маленького (фото)

Гравітаційна взаємодія між двома карликовими галактиками, супутниками Чумацького Шляху, призвела до того, що одна з галактик активно руйнується.

Група німецьких астрофізиків провела нове спостереження за двома карликовими галактиками, Велика Магелланова Хмара і Мала Магелланова Хмара, які обертаються навколо нашої галактики Чумацький Шлях, будучи її супутниками. Перша галактика, як зрозуміло з назви, більша за другу. Виявилося, галактика Мала Магелланова Хмара розпадається на частини під дією гравітації Великої Магелланової Хмари. Але в кінцевому підсумку на обидві галактики чекає однакова доля, пише Space.

Велика Магелланова Хмара розташована на відстані близько 163 000 світлових років від нас, а Мала Магелланова Хмара — приблизно в 200 000 світлових роках. Це карликові неправильні галактики, які не є ні спіральними, як Чумацький Шлях, ні еліптичними.

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Мала Магелланова Хмара Фото: wikipedia

Гравітація Чумацького шляху руйнує обидві галактики, притягуючи до себе величезні потоки міжзоряного газу. Тепер же нові спостереження астрофізиків показали, що на Малу Магелланову Хмару також чинить руйнівний вплив Велика Магелланова Хмара.

Велика Магелланова Хмара Фото: NASA

Дослідження показало дивне переміщення зірок усередині галактики Мала Магелланова Хмара. Раніше припускали, що масове переміщення зірок із центру сусідньої галактики пов'язане з її обертанням, але автори нового дослідження вважають, що це не так. Як показало спостереження, зірки масово переміщуються в напрямках, загалом вирівняних уздовж осі, спрямованої з південного сходу на північний захід, якщо дивитися із Землі. Якщо продовжити цю лінію, вона буде спрямована до самої Великої Магелланової Хмари. Це саме те, чого можна очікувати, якщо гравітаційні сили Великої Магелланової Хмари впливають на найближчу до цієї галактики частину Малої Магелланової Хмари, розтягуючи цю галактику.

Середня швидкість руху становить 17 км/с і за кілька сотень мільйонів років ці зірки могли б подолати кілька тисяч світлових років. Це дає уявлення про те, наскільки сильно деформувалася галактика Мала Магелланова Хмара за мільярди років. У минулому структура галактики була більш чіткою і визначеною.

Вчені дійшли висновку, що сильний гравітаційний вплив Великої Магелланової Хмари призводить до руйнування меншої галактики, яке триває вже сотні мільйонів років.

Також учені кажуть, що обидві галактики в кінцевому підсумку будуть зруйновані Чумацьким Шляхом. Моделювання показало, що наша галактика поглине своїх сусідів через кілька мільярдів років. Ймовірно, це станеться до того, як відбудеться злиття Чумацького Шляху і галактики Андромеди.

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