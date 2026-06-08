Археологи виявили великий скарб римських шоломів: виявилося, це щось інше (фото)

Коли археологи виявили величезний скарб стародавніх шоломів біля берегів Іспанії, вони подумали, що шоломи носили римські воїни. Виявилося, що це не так.

36 років тому іспанські археологи підняли з дна моря 43 шоломи. Наявні на той момент дані вказували на те, що шоломи належать до періоду пізньої Римської імперії. Цієї версії вчені дотримувалися всі ці роки. Нове дослідження іспанських учених показало, що це була велика помилка, пише Gizmodo.

У 1990 році археологи виявили біля берегів північно-східної Іспанії під водою на глибині 6 метрів 43 залізні шоломи, які, ймовірно, належали римським воїнам, які жили наприкінці історії Римської імперії, приблизно в IV-V столітті нашої ери. Археологи витягли й інші артефакти, які більш явно належали до римського періоду. З огляду на те, що римські шоломи досить часто зустрічалися на сході Іберійського півострова, тож припущення вчених було цілком логічним.

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Частина з виявлених шоломів Фото: Антарктида

Відтоді шоломи зберігалися в музеях та інших установах. Але зберігалася невизначеність щодо того, чи є ці шоломи напрочуд римськими. Нове дослідження поставило крапку в цих дискусіях.

Вчені кажуть, що спочатку було складно віднести ці шоломи до певної епохи, оскільки вони мали риси, що нагадують як шоломи римлян, так і середньовічні шоломи.

Дослідники провели детальне радіовуглецеве датування і хімічний аналіз шоломів. У них також було виявлено сліди внутрішньої підкладки, що допомогло вченим зрозуміти, коли саме носили ці шоломи. У результаті вчені визначили, що ці шоломи були створені в період між кінцем XIV століття і початком XV століття. Тобто це точно не римські шоломи.

Ілюстрації зі стародавніх книг показують, які шоломи носили в XIV — XV столітті Фото: Антарктида

Ймовірно, шоломи були виготовлені в невеликих виробничих майстернях в Італії, а потім доставлені до Іспанії. На дні вони опинилися, ймовірно, тому, що цей період характеризується політичною і військовою нестабільністю в регіоні.

Вчені кажуть, що це найбільший скарб середньовічних шоломів, коли-небудь знайдений у західному Середземномор'ї.

"Ми маємо справу з прямими свідченнями великомасштабної торгівлі зброєю. Це відкриття розкриває торговельну мережу, яка була набагато складнішою, ніж вважалося раніше", — кажуть автори дослідження.

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