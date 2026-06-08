Археологи обнаружили крупный клад римских шлемов: оказалось, это нечто другое (фото)

Когда археологи обнаружили огромный клад древних шлемов у берегов Испании, они подумали, что шлемы носили римские воины. Оказалось, что это не так.

36 лет назад испанские археологи подняли со дна моря 43 шлема. Имевшиеся на тот момент данные указывали на то, что шлемы относятся к периоду поздней Римской империи. Этой версии ученые придерживались все эти годы. Новое исследование испанских ученых показало, что это была большая ошибка, пишет Gizmodo.

В 1990 году археологи обнаружили у берегов северо-восточной Испании под водой на глубине 6 метров 43 железных шлема, которые предположительно принадлежали римским воинам, жившим в конце истории Римской империи, примерно в IV-V веке нашей эры. Археологи извлекли и другие артефакты, которые более явно относились к римскому периоду. Учитывая, что римские шлемы довольно часто встречались на востоке Иберийского полуострова, поэтому предположение ученых было вполне логичным.

Відео дня

Часть из обнаруженных шлемов Фото: Gizmodo

С тех пор шлемы хранились в музеях и других учреждениях. Но сохранялась неопределенность относительно того, являются ли эти шлемы удивительно римскими. Новое исследование поставило точку в этих дискуссиях.

Ученые говорят, что вначале было сложно отнести эти шлемы к определенной эпохе, поскольку они обладали чертами, напоминающими как шлемы римлян, так и средневековые шлемы.

Исследователи провели детальное радиоуглеродное датирование и химический анализ шлемов. В них также были обнаружены следы внутренней подкладки, что помогло ученым понять, когда именно носили эти шлемы. В результате ученые определили, что эти шлемы были созданы в период между концом XIV века и началом XV века. То есть это точно не римские шлемы.

Иллюстрации из древних книг показывают, какие шлемы носили в XIV - XV веке Фото: Gizmodo

Вероятно, шлемы были изготовлены в небольших производственных мастерских в Италии, а затем доставлены в Испанию. На дне они оказались, вероятно, потому, что этот период характеризуется политической и военной нестабильностью в регионе.

Ученые говорят, что это крупнейший клад средневековых шлемов, когда-либо найденный в западном Средиземноморье.

"Мы имеем дело с прямыми свидетельствами крупномасштабной торговли оружием. Это открытие раскрывает торговую сеть, которая была гораздо сложнее, чем считалось ранее", — говорят авторы исследования.

Другие новости науки