Сапотеки опередили майя на 850 лет: археологи не ожидали раскопать это у Монте-Альбана (фото)

На резных камнях из Монте-Альбана на юге Мексики сохранились свидетельства существования древней системы лунного летоисчисления сапотеков, природа которой оставалась непонятной почти столетие. Однако недавно исследователям удалось раскрыть их тайны.

Исследователи расшифровали символ народа сапотеков, известный как "Глиф W", и доказали, что он фиксировал смену фаз Луны более 2 200 лет назад. Согласно результатам исследования, эти календарные записи датируются периодом между 496 и 221 годами до н. э., что делает их на много веков древнее самых древних известных лунных записей мая, пишет Arkeonews.

На протяжении десятилетий ученые знали, что Глиф W имел важное значение, но не могли прийти к согласию относительно его назначения. Недавнее исследование ученых Джона Джастесона и Джастина Патрика Лоури утверждает, что этот символ фиксировал вечера, начиная с первого видимого серпа после новолуния. Эта интерпретация превратила надписи из Монте-Альбана в одни из древнейших известных свидетельств отслеживания Луны в древней Мезоамерике.

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На резных камнях из Монте-Альбана на юге Мексики сохранились свидетельства существования древней системы лунного летоисчисления сапотеков Фото: J. Justeson, J.P. Lowry

Ранее объяснения связывали этот символ с 260-дневным ритуальным календарем или 365-дневным солнечным календарем, который использовался обществом сапотеков. Однако эти интерпретации не соответствовали числовым узорам, выгравированным рядом со знаком. Когда исследователи сравнили несколько надписей, значения, связанные с глифом W, следовали циклу, близкому к 29,53 дням, что соответствовало лунному циклу.

Эта система не заменила существующие календари. Народ сапотеков продолжал использовать как 260-дневный ритуальный цикл, так и 365-дневный год. Глиф W выполнял функцию дополнительной записи, связывающей политические и церемониальные события с видимыми фазами Луны.

Глиф W выполнял функцию дополнительной записи, которая связывала политические и церемониальные события с видимыми фазами Луны Фото: J. Justeson, J.P. Lowry

Монте-Альбан был одним из древнейших крупных городских центров в Оахаке. Он служил политическим и церемониальным центром общества сапотеков. В его надписях фиксировались имена, даты, титулы и исторические события, что свидетельствовало о структурированной системе письменного учета.

Исследователи предположили, что писцы в Монте-Альбане обладали передовыми знаниями в области календаря задолго до того, как более поздние цивилизации в Мезоамерике разработали подобные астрономические записи. Это изменило хронологию практик наблюдения за Луной в этом регионе.

Анализ последовательностей надписей показал, что лишь одна хронологическая модель соответствовала как астрономической видимости, так и известным календарным структурам. Это позволило отнести надписи к последовательной временной шкале от конца VI до начала III века до н. э.

Доказательства также свидетельствовали о том, что суточные циклы сапотеков, вероятно, начинались в полдень, что влияло на то, как лунные подсчеты совпадали с фазами видимого полумесяца Фото: Elbis Domínguez and Javier Urcid

Доказательства также свидетельствовали о том, что суточные циклы сапотеков, вероятно, начинались в полдень, что влияло на то, как лунные подсчеты совпадали с фазами видимого полумесяца. Эта деталь помогла объяснить небольшие сдвиги в записанных значениях.

Подобные системы записи данных о Луне появились позже в надписях майя, но примеры из Монте-Альбана предшествовали им на много веков. Это указывает на то, что в Мезоамерике существовало развитое астрономическое наблюдение гораздо раньше, чем считалось ранее.

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Надписи из Монте-Альбана показали, что наблюдение за Луной было интегрировано в политическую и церемониальную жизнь. Правители и писари использовали небесные узоры как часть систем публичных записей.

Результаты исследования показали, как общество сапотеков фиксировало время с помощью нескольких систем, перекрывающих друг друга. Эти надписи дали представление о том, как ранние цивилизации организовывали знания, структурировали ритуалы и связывали повседневную жизнь с небесными событиями.

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