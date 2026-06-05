Шансов почти не было: ученые приблизились к разгадке сидетского языка (фото)

Археологи и лингвисты достигли значительного прогресса в понимании утраченного языка, на котором когда-то разговаривали вдоль побережья Средиземного моря. Исследования в городе Сиде в провинции Анталия позволили расширить известный алфавит с 26 до 31 буквы, предоставив новые подсказки относительно утраченного языка.

Об открытии сообщила руководитель раскопок профессор доктор Феришта Аланяли вместе с лингвистами Михаэлой Зинко и Альфредо Риццой. Этот язык известен лишь из небольшого количества надписей и монет, связанных с Сиде — важным древним портовым городом в Памфилии, пишет Arkeonews.

Их исследование сосредотачивается на недавно обнаруженных надписях, в частности двуязычных текстах и длинных отрывках, которые могут помочь ученым лучше понять сидийский язык.

Одной из главных проблем была нехватка письменных материалов. Аланяли объяснила: "Этот язык до сих пор невозможно полностью прочитать или понять. Причина в том, что количество надписей небольшое, а те, что сохранились, обычно имеют лишь одну-две строки. Это очень затрудняет расшифровку для исследователей".

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Одной из главных проблем была нехватка письменных материалов Фото: Anatolian Archaeology

Недавние открытия улучшили ситуацию. Археологи обнаружили двуязычные надписи и тексты, содержащие до 30-40 строк. По словам Аланьяли, "как двуязычные, так и многострочные надписи, найденные в последние годы, снова дали надежду".

Двуязычные надписи особенно ценны, поскольку позволяют исследователям сравнивать сидетский язык с лучше изученным языком, чаще всего греческим. Сопоставляя имена, титулы и повторяющиеся фразы, ученые могут определить значение неизвестных символов и слов. В предыдущих исследованиях использовались подобные методы для определения звуков и значений отдельных элементов сидетского письма.

Одно из самых интересных открытий касается слов "Siruawn" и "Siruawan". Исследователи все больше склоняются к мысли, что эти термины могут обозначать именно город Сиде. Если это подтвердится, открытие может помочь объяснить происхождение названия города.

Название Сиде давно связывается с гранатом — символом, который часто изображали на древних монетах города. Аланьяли отметила, что эта интерпретация остается самой вероятной. "Работа продолжается, но название города, вероятно, означает "гранат". Это очень важное открытие".

Эта связь особенно впечатляет, поскольку выращивание гранатов и сегодня остается важным в этом регионе. Этот плод тысячелетиями сохраняется как местный символ, связывая современный ландшафт с его древней историей.

Эти открытия также демонстрируют, что Сиде существовало задолго до того, как греческое влияние стало доминирующим в регионе. Аланяли заявила: "Сидетский язык — это язык лувийского происхождения, как и ликийский и карийский в Анатолии".

Древние описания рассказывают о том, как поселенцы из Кимы прибыли в Сиде и в конце концов переняли язык, на котором разговаривало местное население. По словам Аланяли, это свидетельствует о том, что коренная культура уже была сильной и хорошо устоявшейся. Она процитировала исторические источники, которые утверждали, что новоприбывшие "забыли свой язык и начали разговаривать на языке варваров", имея в виду тех, кто говорил на другом языке.

Древние описания рассказывают о том, как поселенцы из Кимы прибыли в Сиде и в конце концов переняли язык, на котором разговаривало местное население Фото: Public Domain

Исследование также показывает, что сидетский язык сохранился еще долго после походов Александра Великого. Хотя греческий язык приобретал все большее значение в эллинистический период, местные жители продолжали использовать свой язык на протяжении поколений. Аланяли объяснила: "Даже через 200 лет после Александра жители Сиде сохранили свой язык".

Доказательства из надписей свидетельствуют, что сидетский язык оставался в обиходе примерно до конца II века до н. э. Это ставит под сомнение представление о том, что местные культуры быстро исчезли после распространения греческого влияния по Анатолии.

Археологи также обнаружили следы контактов между Сиде и восточными цивилизациями. Новоассирийская печать, найденная во время раскопок, и нововавилонская печать, задокументированная итальянскими исследователями, указывают на прочные культурные связи с Востоком в VII веке до н. э. "Эти две печати свидетельствуют о том, что Сиде был культурно связан с Востоком", — отметил Аланяли.

Хотя этот язык еще не расшифрован полностью, идентификация пяти дополнительных букв является значительным шагом вперед. Каждая новая надпись помогает ученым лучше понять, как жители древнего Сиде разговаривали, писали и сохраняли свою культурную идентичность.

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