Шансів майже не було: вчені наблизилися до розгадки сидетської мови (фото)

Археологи та лінгвісти досягли значного прогресу у розумінні втраченої мови, якою колись розмовляли вздовж узбережжя Середземного моря. Дослідження в місті Сіде в провінції Анталія дозволили розширити відомий алфавіт з 26 до 31 літери, надавши нові підказки щодо втраченої мови.

Про відкриття повідомила керівниця розкопок професор доктор Ферішта Аланялі разом з лінгвістами Міхаелою Зінко та Альфредо Ріццою. Ця мова відома лише з невеликої кількості написів та монет, пов’язаних із Сіде — важливим стародавнім портовим містом у Памфілії, пише Arkeonews.

Їхнє дослідження зосереджується на нещодавно виявлених написах, зокрема двомовних текстах та довших уривках, які можуть допомогти вченим краще зрозуміти сидійську мову.

Однією з головних проблем була нестача письмових матеріалів. Аланялі пояснила: "Цю мову досі неможливо повністю прочитати чи зрозуміти. Причина в тому, що кількість написів невелика, а ті, що збереглися, зазвичай мають лише один-два рядки. Це дуже ускладнює розшифровку для дослідників".

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Однією з головних проблем була нестача письмових матеріалів Фото: Anatolian Archaeology

Нещодавні відкриття покращили ситуацію. Археологи виявили двомовні написи та тексти, що містять аж 30–40 рядків. За словами Аланьялі, "як двомовні, так і багаторядкові написи, знайдені в останні роки, знову дали надію".

Двомовні написи особливо цінні, оскільки дозволяють дослідникам порівнювати сидетську мову з краще вивченою мовою, найчастіше грецькою. Зіставляючи імена, титули та повторювані фрази, вчені можуть визначити значення невідомих символів і слів. У попередніх дослідженнях використовувалися подібні методи для визначення звуків і значень окремих елементів сидетського письма.

Одне з найцікавіших відкриттів стосується слів "Siruawn" та "Siruawan". Дослідники дедалі більше схиляються до думки, що ці терміни можуть позначати саме місто Сіде. Якщо це підтвердиться, відкриття може допомогти пояснити походження назви міста.

Назва Сіде давно пов’язується з гранатом — символом, який часто зображували на стародавніх монетах міста. Аланьялі зазначила, що ця інтерпретація залишається найвірогіднішою. "Робота триває, але назва міста, ймовірно, означає "гранат". Це дуже важливе відкриття".

Цей зв'язок особливо вражає, оскільки вирощування гранатів і сьогодні залишається важливим у цьому регіоні. Цей плід тисячоліттями зберігається як місцевий символ, пов'язуючи сучасний ландшафт із його давньою історією.

Ці відкриття також демонструють, що Сіде існувало задовго до того, як грецький вплив став домінуючим у регіоні. Аланялі заявила: "Сідетська мова — це мова лувійського походження, як і лікійська та карійська в Анатолії".

Стародавні описи розповідають про те, як поселенці з Кіми прибули до Сіде і зрештою перейняли мову, якою розмовляло місцеве населення. За словами Аланялі, це свідчить про те, що корінна культура вже була сильною та добре усталеною. Вона процитувала історичні джерела, які стверджували, що новоприбульці "забули свою мову і почали розмовляти мовою варварів", маючи на увазі тих, хто розмовляв іншою мовою.

Стародавні описи розповідають про те, як поселенці з Кіми прибули до Сіде і зрештою перейняли мову, якою розмовляло місцеве населення Фото: Public Domain

Дослідження також показує, що сидетська мова збереглася ще довго після походів Александра Великого. Хоча грецька мова набувала дедалі більшого значення в елліністичний період, місцеві мешканці продовжували використовувати свою мову протягом поколінь. Аланялі пояснила: "Навіть через 200 років після Александра мешканці Сіде зберегли свою мову".

Докази з написів свідчать, що сидетська мова залишалася в ужитку приблизно до кінця II століття до н. е. Це ставить під сумнів уявлення про те, що місцеві культури швидко зникли після поширення грецького впливу по Анатолії.

Археологи також виявили сліди контактів між Сіде та східними цивілізаціями. Новоассирійська печатка, знайдена під час розкопок, та нововавилонська печатка, задокументована італійськими дослідниками, вказують на міцні культурні зв’язки зі Сходом у VII столітті до н. е. "Ці дві печатки свідчать про те, що Сіде був культурно пов’язаний зі Сходом", — зазначив Аланялі.

Хоча ця мова ще не розшифрована повністю, ідентифікація п’яти додаткових літер є значним кроком уперед. Кожен нова напис допомагає вченим краще зрозуміти, як жителі стародавнього Сіде розмовляли, писали та зберігали свою культурну ідентичність.

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