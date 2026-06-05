Вчені знайшли цілий острів зі сміття: чому люди створили його 1200 років тому (фото)

Вчені дійшли висновку, що невеликий острів на Фіджі не є природним утворенням. Цей острів, розташований поблизу Куласавані на північному узбережжі Вануа-Леву, судячи з усього, утворився поступово завдяки людям, які понад 1200 років тому обробляли молюсків і викидали їхні залишки.

Острів займає площу близько 3 000 квадратних метрів і трохи підноситься над рівнем навколишніх припливів. Хоча він нагадує типовий прибережний об’єкт, дослідники виявили, що значна частина його структури складається з відкладень мушель, пише Arkeonews.

У деяких районах мушлі становлять від 70 до 90 відсотків матеріалу під поверхнею. Радіовуглецеве датування показало, що основне накопичення відбулося близько 760 року н. е., а зразки датуються приблизно від 420 до 1040 року н. е.

Перші підказки з'явилися у 2017 році, коли мулові краби, риючи нори, винесли на поверхню уламки мушель та шматки кераміки. Це дало підстави припустити, що мушлі не просто були розкидані по острову, а становили значну частину його основи. Для подальшого дослідження вчені повернулися у 2024 році, склали карту ділянки, провели буріння та розкопки пробних ям. Їхня робота виявила суцільний шар, багатий на мушлі, що лежав на твердішій прибережній платформі.

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Острів, розташований поблизу Куласавані на північному узбережжі Вануа-Леву, судячи з усього, утворився поступово завдяки людям Фото: Nunn, P. D., et.al.

Найпереконливіші докази людської діяльності походять від типів мушель, знайдених там. Більшість належала до їстівних видів, зокрема до молюсків роду Anadara, а також до інших молюсків, яких зазвичай збирають для їжі. Дослідники зазначили, що природне явище, таке як цунамі, ймовірно, залишило б змішану колекцію морського сміття, каменів та неїстівних організмів. Натомість у відкладі переважали види, які люди могли легко збирати та споживати.

На всій території також були знайдені уламки простої кераміки. Кераміка відповідала традиціям філійської гончарства, що свідчить про те, що поблизу регулярно використовувався посуд. Водночас дослідники знайшли мало свідчень постійного поселення. Кістки тварин, рештки риби та кам'яні знаряддя були майже відсутні.

Через це команда припустила, що острів, можливо, слугував пунктом переробки молюсків, а не поселенням. Люди, ймовірно, збирали молюсків у прилеглих водах, виймали м'ясо, викидали мушлі в одному місці та несли їжу в інше. Упродовж багатьох поколінь ці викинуті мушлі могли поступово накопичитися в достатній кількості, щоб утворити острів.

Водночас дослідники знайшли мало свідчень постійного поселення Фото: Nunn, P. D., et.al.

Дослідники вважають, що 1200 років тому навколишній ландшафт міг бути більш відкритим, з менш розлогим зростанням мангрових заростей. Вони також припустили, що люди могли жити на піднятих платформах над сусідніми припливними рівнинами, хоча прямих доказів існування таких споруд поки що не знайдено.

Майбутні дослідження будуть зосереджені на сусідніх поселеннях, прибережних відкладах мушель та місцевих традиціях, які можуть зберігати спогади про минулі події. Наразі мушлевий острів є незвичайним прикладом того, як повсякденна діяльність людини може формувати ландшафт.

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