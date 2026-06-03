Знайшли у центрі Гданська: археологи виявили таємниче поховання під колишнім кафе (фото)

На півночі Польщі археологи виявили рідкісний середньовічний надгробний камінь під колишнім кафе у центрі Гданська. Гранітна плита з висіченим латинським хрестом, що датується XIII століттям, додає ще одну важливу сторінку до історії міста.

Ця знахідка є першим значним відкриттям поточного сезону розкопок і слідує за попередніми знахідками, серед яких надгробний камінь лицаря та залишки, ймовірно, найстарішої відомої дерев'яної церкви на польських землях, пише Arkeonews.

Надгробний камінь знайшли в районі, який пов'язаний із середньовічною фортецею Гданська. Дослідники вважають, що під каменем може все ще лежати поховання, хоча могилу ще не встигли дослідити.

Нещодавно виявлена плита є однією з семи середньовічних надгробних плит, знайдених на цьому місці. Представники служби охорони культурної спадщини зазначили, що на трьох із цих плит викарбувані хрести

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У XIII столітті гранітні надгробні плити були дорогими і зазвичай призначалися для людей високого соціального статусу. З огляду на це археологи вважають, що особа, похована під цією плитою, могла бути членом місцевої еліти, можливо пов'язаним із церквою або місцевою адміністрацією.

У XIII столітті гранітні надгробні плити були дорогими і зазвичай призначалися для людей високого соціального статусу Фото: Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Місце поховання має особливе значення. До того, як Тевтонські лицарі захопили Гданськ у 1308 році, ця територія була частиною політичного центру поморських герцогів. Це свідчить про те, що могила належала комусь із раннього герцогського періоду, а не з пізнішої епохи Тевтонського ордену.

Розкопки під колишнім кафе виявили набагато більше, ніж просто кладовище. Раніше археологи знайшли залишки ранньої дерев'яної церкви, збудованої з дубових балок, що датуються приблизно 1140 роком. Будова, здається, мала план у формі грецького хреста, що було незвичайним для того часу. Дослідники вважають, що це могла бути перша церква в Гданську, присвячена Діві Марії.

На цій ділянці також було виявлено понад 200 могил. Хоча більшість з них були простими похованнями, невелика кількість була позначена кам'яними плитами, що вказує на те, що кладовище слугувало як звичайним мешканцям, так і людям, що мали багатство, вплив або релігійне значення.

На цій ділянці також було виявлено понад 200 могил Фото: Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Дерев'яні споруди цієї епохи рідко зберегаються, що робить залишки церкви особливо цінними. Дендрохронологічне датування, яке визначає вік за допомогою аналізу річних кілець дерев, дало надзвичайно точну дату будівництва.

Нещодавно знайдений надгробний камінь з хрестом розширює картину, що вимальовується на місці розкопок. Ці знахідки свідчать не про поодиноке поховання, а про те, що ця територія, ймовірно, була важливим кладовищем, пов'язаним з одним із найдавніших християнських центрів міста.

Ці знахідки продовжують змінювати уявлення про середньовічний Гданськ. Кожна нова знахідка допомагає розкрити ще одну частину ранньої історії міста та дає уявлення про людей, які жили там століття тому.

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