Нашли в центре Гданьска: археологи обнаружили таинственное захоронение под бывшим кафе (фото)

На севере Польши археологи обнаружили редкий средневековый надгробный камень под бывшим кафе в центре Гданьска. Гранитная плита с высеченным латинским крестом, датируемая XIII веком, добавляет еще одну важную страницу в историю города.

Эта находка является первым значительным открытием текущего сезона раскопок и следует за предыдущими находками, среди которых надгробный камень рыцаря и остатки, вероятно, старейшей известной деревянной церкви на польских землях, пишет Arkeonews.

Надгробный камень нашли в районе, который связан со средневековой крепостью Гданьска. Исследователи считают, что под камнем может все еще лежать захоронение, хотя могилу еще не успели исследовать.

Недавно обнаруженная плита является одной из семи средневековых надгробных плит, найденных на этом месте. Представители службы охраны культурного наследия отметили, что на трех из этих плит высечены кресты

Відео дня

В XIII веке гранитные надгробные плиты были дорогими и обычно предназначались для людей высокого социального статуса. Учитывая это, археологи считают, что лицо, похороненное под этой плитой, могло быть членом местной элиты, возможно связанным с церковью или местной администрацией.

В XIII веке гранитные надгробные плиты были дорогими и обычно предназначались для людей высокого социального статуса Фото: Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Место захоронения имеет особое значение. До того, как Тевтонские рыцари захватили Гданьск в 1308 году, эта территория была частью политического центра поморских герцогов. Это свидетельствует о том, что могила принадлежала кому-то из раннего герцогского периода, а не из более поздней эпохи Тевтонского ордена.

Раскопки под бывшим кафе обнаружили гораздо больше, чем просто кладбище. Ранее археологи нашли остатки ранней деревянной церкви, построенной из дубовых балок, датируемые примерно 1140 годом. Строение, кажется, имело план в форме греческого креста, что было необычным для того времени. Исследователи считают, что это могла быть первая церковь в Гданьске, посвященная Деве Марии.

На этом участке также было обнаружено более 200 могил. Хотя большинство из них были простыми захоронениями, небольшое количество было обозначено каменными плитами, что указывает на то, что кладбище служило как обычным жителям, так и людям, имевшим богатство, влияние или религиозное значение.

На этом участке также было обнаружено более 200 могил Фото: Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Деревянные сооружения этой эпохи редко сохраняются, что делает остатки церкви особенно ценными. Дендрохронологическое датирование, которое определяет возраст с помощью анализа годовых колец деревьев, дало чрезвычайно точную дату строительства.

Недавно найденный надгробный камень с крестом расширяет картину, которая вырисовывается на месте раскопок. Эти находки свидетельствуют не об одиночном захоронении, а о том, что эта территория, вероятно, была важным кладбищем, связанным с одним из древнейших христианских центров города.

Эти находки продолжают менять представление о средневековом Гданьске. Каждая новая находка помогает раскрыть еще одну часть ранней истории города и дает представление о людях, которые жили там столетия назад.

Другие новости науки