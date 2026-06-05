Ученые нашли целый остров из мусора: почему люди создали его 1200 лет назад (фото)

Ученые пришли к выводу, что небольшой остров на Фиджи не является естественным образованием. Этот остров, расположенный вблизи Куласавани на северном побережье Вануа-Леву, судя по всему, образовался постепенно благодаря людям, которые более 1200 лет назад обрабатывали моллюсков и выбрасывали их остатки.

Остров занимает площадь около 3 000 квадратных метров и немного возвышается над уровнем окружающих приливов. Хотя он напоминает типичный прибрежный объект, исследователи обнаружили, что значительная часть его структуры состоит из отложений ракушек, пишет Arkeonews.

В некоторых районах ракушки составляют от 70 до 90 процентов материала под поверхностью. Радиоуглеродное датирование показало, что основное накопление произошло около 760 года н. э., а образцы датируются примерно от 420 до 1040 года н. э.

Первые подсказки появились в 2017 году, когда иловые крабы, роя норы, вынесли на поверхность обломки раковин и куски керамики. Это дало основания предположить, что ракушки не просто были разбросаны по острову, а составляли значительную часть его основы. Для дальнейшего исследования ученые вернулись в 2024 году, составили карту участка, провели бурение и раскопки пробных ям. Их работа обнаружила сплошной слой, богатый ракушками, лежавший на более твердой прибрежной платформе.

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Остров, расположенный вблизи Куласавани на северном побережье Вануа-Леву, судя по всему, образовался постепенно благодаря людям Фото: Nunn, P. D., et.al.

Самые убедительные доказательства человеческой деятельности происходят от типов раковин, найденных там. Большинство принадлежало к съедобным видам, в частности к моллюскам рода Anadara, а также к другим моллюскам, которых обычно собирают для еды. Исследователи отметили, что природное явление, такое как цунами, вероятно, оставило бы смешанную коллекцию морского мусора, камней и несъедобных организмов. Зато в отложении преобладали виды, которые люди могли легко собирать и потреблять.

На всей территории также были найдены обломки простой керамики. Керамика соответствовала традициям филийского гончарства, что свидетельствует о том, что поблизости регулярно использовалась посуда. В то же время исследователи нашли мало свидетельств постоянного поселения. Кости животных, остатки рыбы и каменные орудия почти отсутствовали.

Поэтому команда предположила, что остров, возможно, служил пунктом переработки моллюсков, а не поселением. Люди, вероятно, собирали моллюсков в близлежащих водах, вынимали мясо, выбрасывали раковины в одном месте и несли еду в другое. В течение многих поколений эти выброшенные раковины могли постепенно накопиться в достаточном количестве, чтобы образовать остров.

В то же время исследователи нашли мало свидетельств постоянного поселения Фото: Nunn, P. D., et.al.

Исследователи считают, что 1200 лет назад окружающий ландшафт мог быть более открытым, с менее раскидистым ростом мангровых зарослей. Они также предположили, что люди могли жить на приподнятых платформах над соседними приливными равнинами, хотя прямых доказательств существования таких сооружений пока не найдено.

Будущие исследования будут сосредоточены на соседних поселениях, прибрежных отложениях ракушек и местных традициях, которые могут хранить воспоминания о прошлых событиях. Сейчас ракушечный остров является необычным примером того, как повседневная деятельность человека может формировать ландшафт.

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