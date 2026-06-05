Сапотеки випередили мая на 850 років: археологи не очікували розкопати це у Монте-Альбана (фото)

На різьблених каменях з Монте-Альбана на півдні Мексики збереглися свідчення існування стародавньої системи місячного літочислення сапотеків, природа якої залишалася незрозумілою майже століття. Проте нещодавно дослідникам вдалося розкрити їхні таємниці.

Дослідники розшифрували символ народу сапотеків, відомий як "Гліф W", і довели, що він фіксував зміну фаз Місяця понад 2 200 років тому. Згідно з результатами дослідження, ці календарні записи датуються періодом між 496 і 221 роками до н. е., що робить їх на багато століть давнішими за найдавніші відомі місячні записи мая, пише Arkeonews.

Упродовж десятиліть вчені знали, що Гліф W мав важливе значення, але не могли дійти згоди щодо його призначення. Нещодавнє дослідження вчених Джона Джастесона та Джастіна Патріка Лоурі стверджує, що цей символ фіксував вечори, починаючи з першого видимого серпа після молодика. Ця інтерпретація перетворила написи з Монте-Альбана на одні з найдавніших відомих свідчень відстеження Місяця в стародавній Мезоамериці.

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На різьблених каменях з Монте-Альбана на півдні Мексики збереглися свідчення існування стародавньої системи місячного літочислення сапотеків Фото: J. Justeson, J.P. Lowry

Раніше пояснення пов'язували цей символ із 260-денним ритуальним календарем або 365-денним сонячним календарем, що використовувався суспільством сапотеків. Однак ці інтерпретації не відповідали числовим візерункам, викарбуваним поруч із знаком. Коли дослідники порівняли кілька написів, значення, пов'язані з гліфом W, слідували циклу, близькому до 29,53 днів, що відповідало місячному циклу.

Ця система не замінила існуючі календарі. Народ сапотеків продовжував використовувати як 260-денний ритуальний цикл, так і 365-денний рік. Гліф W виконував функцію додаткового запису, що пов’язував політичні та церемоніальні події з видимими фазами Місяця.

Гліф W виконував функцію додаткового запису, що пов"язував політичні та церемоніальні події з видимими фазами Місяця Фото: J. Justeson, J.P. Lowry

Монте-Альбан був одним із найдавніших великих міських центрів в Оахаці. Він слугував політичним та церемоніальним центром суспільства сапотеків. У його написах фіксувалися імена, дати, титули та історичні події, що свідчило про структуровану систему письмового обліку.

Дослідники припустили, що писці в Монте-Альбані володіли передовими знаннями в галузі календаря задовго до того, як пізніші цивілізації в Мезоамериці розробили подібні астрономічні записи. Це змінило хронологію практик спостереження за Місяцем у цьому регіоні.

Аналіз послідовностей написів показав, що лише одна хронологічна модель відповідала як астрономічній видимості, так і відомим календарним структурам. Це дозволило віднести написи до послідовної часової шкали від кінця VI до початку III століття до н. е.

Докази також свідчили про те, що добові цикли сапотеків, ймовірно, починалися опівдні, що впливало на те, як місячні підрахунки співпадали з фазами видимого півмісяця Фото: Elbis Domínguez and Javier Urcid

Докази також свідчили про те, що добові цикли сапотеків, ймовірно, починалися опівдні, що впливало на те, як місячні підрахунки співпадали з фазами видимого півмісяця. Ця деталь допомогла пояснити невеликі зсуви у записаних значеннях.

Подібні системи запису даних про Місяць з'явилися пізніше в написах мая, але приклади з Монте-Альбана передували їм на багато століть. Це вказує на те, що в Мезоамериці існувало розвинене астрономічне спостереження набагато раніше, ніж вважалося раніше.

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Написи з Монте-Альбана показали, що спостереження за Місяцем було інтегровано в політичне та церемоніальне життя. Правителі та писарі використовували небесні візерунки як частину систем публічних записів.

Результати дослідження показали, як суспільство сапотеків фіксувало час за допомогою декількох систем, що перекривали одна одну. Ці написи дали уявлення про те, як ранні цивілізації організовували знання, структурували ритуали та пов'язували повсякденне життя з небесними подіями.

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