Дика, багата та неймовірна: як Аляска з непотребу перетворилася на економічний центр (фото)

Аляска належить до тих місць на планеті, які викликають захоплення навіть у людей, що ніколи там не були. Найбільший штат США асоціюється з безкрайніми льодовиками, засніженими горами, ведмедями, китами та суворою північною природою, проте історія цього регіону не менш захоплива, ніж краєвиди.

4 червня 1771 року мореплавець Вітус Йонас Беринг відкрив Аляску. Сьогодні вона є одним із найважливіших стратегічних регіонів світу, оскільки багата на природні ресурси, має унікальну екосистему та залишається місцем численних наукових відкриттів. Фокус зібрав найцікавіші факти про Аляску, які дивують навіть тих, хто добре знає історію США.

Продаж Аляски: чому США отримали її за безцінь

У 1867 році Російська імперія продала Аляску Сполученим Штатам за 7,2 мільйона доларів. Якщо перерахувати цю суму на площу території, то виходить, що один акр землі коштував менше двох центів. Через це продаж Аляски часто називають однією з найдешевших земельних угод в історії людства.

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У 1867 році Російська імперія продала Аляску Сполученим Штатам за 7,2 мільйона доларів Фото: Wikimedia Commons

Причин для такого рішення було кілька. Після Кримської війни Російська імперія перебувала у складному фінансовому становищі. У Санкт-Петербурзі побоювалися, що у разі нового конфлікту з Великою Британією Аляску можуть просто захопити без жодної компенсації. Утримувати віддалену територію було дорого, а реальна економічна віддача на той момент здавалася незначною.

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Багато американців також не були в захваті від покупки. Газети називали угоду "безумством Сьюарда" на честь державного секретаря США Вільяма Сьюарда. Проте вже через кілька десятиліть на Алясці знайшли золото, а згодом величезні запаси нафти й газу. Те, що колись вважалося сумнівною покупкою, перетворилося на одну з найвигідніших інвестицій в історії Сполучених Штатів.

Українці на Алясці: маловідома сторінка історії

Мало хто знає, що українці були пов'язані з Аляскою ще задовго до появи сучасних хвиль еміграції. Вихідці з українських земель брали участь у морських експедиціях, будівництві поселень і розвитку торгівлі на узбережжі Тихого океану.

Сьогодні на Алясці можна знайти людей українського походження, а також сліди історичних зв'язків між українськими землями та північноамериканським узбережжям Фото: Wikimedia Commons

Наприкінці XIX та на початку XX століття українці почали прибувати на Аляску вже як окремі переселенці. Частина працювала на риболовецьких підприємствах, інші займалися торгівлею або шукали золото під час золотої лихоманки. Хоча українська громада ніколи не була чисельною, її представники зробили свій внесок у розвиток регіону.

Сьогодні, за 255 років після відкриття Аляски, у цьому штаті можна знайти людей українського походження, а також сліди історичних зв'язків між українськими землями та північноамериканським узбережжям. Ця сторінка історії залишається маловідомою, але дедалі частіше привертає увагу дослідників.

Хто населяє Аляску: народи, які жили тут тисячоліттями

Задовго до приходу європейців територію Аляски населяли десятки різних народів. Серед них були інупіати, юпіки, алеути, тлінкіти, атабаски та інші етнічні групи. Їхні предки жили в цих суворих умовах упродовж тисяч років, створивши складні культури та способи виживання в арктичному кліматі.

Задовго до приходу європейців територію Аляски населяли десятки різних народів Фото: Wikimedia Commons

Корінні жителі розробили унікальні технології полювання, рибальства та будівництва житла. Вони чудово орієнтувалися в природних циклах, знали маршрути міграції тварин і вміли використовувати природні ресурси без виснаження довкілля. Багато їхніх знань сьогодні вивчають екологи та антропологи.

Попри складні періоди колонізації та культурного тиску, корінні народи Аляски зберегли значну частину своїх мов, традицій та мистецтва. Сучасна Аляска активно підтримує програми збереження культурної спадщини корінного населення.

Лабораторія природи світового масштабу

Аляска є одним із найважливіших місць для дослідження змін клімату. Через підвищення глобальної температури тут швидко тануть льодовики, що дозволяє вченим спостерігати процеси, які в інших регіонах можуть тривати значно довше. Дані з Аляски використовуються для прогнозування майбутніх кліматичних змін у всьому світі.

Завдяки своєму розташуванню поблизу полярних широт небо тут часто прикрашають яскраві зелені, рожеві та фіолетові світлові хвилі Фото: Wikimedia Commons

Саме тут розташовані одні з найбільших льодовикових комплексів Північної Америки. Деякі льодовики займають сотні квадратних кілометрів і продовжують змінювати ландшафт регіону. Вчені регулярно фіксують утворення нових озер, зміни берегової лінії та переміщення величезних мас льоду.

Крім того, Аляска є одним із найкращих місць для спостереження за північним сяйвом. Завдяки своєму розташуванню поблизу полярних широт небо тут часто прикрашають яскраві зелені, рожеві та фіолетові світлові хвилі. Це явище щороку приваблює тисячі туристів і дослідників.

Золота лихоманка на Алясці

Наприкінці XIX століття звістка про поклади золота спричинила справжній ажіотаж. Тисячі людей вирушили на північ у надії швидко розбагатіти. Золота лихоманка стала однією з найвідоміших міграційних хвиль в історії Північної Америки.

Наприкінці XIX століття звістка про поклади золота у Алясці спричинила справжній ажіотаж Фото: Wikimedia Commons

Багато шукачів пригод долали сотні кілометрів через гори, льодовики та річки. Значна частина так і не знайшла омріяних скарбів, але саме ця хвиля переселенців сприяла розвитку міст, транспортної інфраструктури та торгівлі на Алясці.

Золота лихоманка також привернула увагу уряду США до економічного потенціалу регіону. Саме після неї стало зрозуміло, що придбання Аляски було набагато вигіднішим, ніж вважали критики угоди 1867 року.

Аляска сьогодні: край дикої природи та величезних ресурсів

Сучасна Аляска залишається одним із найменш заселених регіонів США. Величезні простори тундри, гір і лісів створюють унікальні умови для збереження дикої природи. Тут мешкають бурі ведмеді, вовки, лосі, орли та численні морські ссавці.

Видобуток нафти, природного газу, риби та інших ресурсів приносить мільярди доларів щороку Фото: Wikimedia Commons

Водночас штат має величезне економічне значення. Видобуток нафти, природного газу, риби та інших ресурсів приносить мільярди доларів щороку. Завдяки цьому Аляска поєднує статус природного заповідника світового масштабу та важливого економічного центру.

Саме контраст між суворою природою, багатою історією та сучасними технологіями робить Аляску одним із найцікавіших регіонів планети. Вона продовжує дивувати науковців, мандрівників і всіх, хто цікавиться незвичайними сторінками світової історії.

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