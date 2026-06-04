Дикая, богатая и невероятная: как Аляска из хлама превратилась в экономический центр (фото)

Аляска относится к тем местам на планете, которые вызывают восхищение даже у людей, которые никогда там не были. Самый большой штат США ассоциируется с бескрайними ледниками, заснеженными горами, медведями, китами и суровой северной природой, однако история этого региона не менее увлекательна, чем пейзажи.

4 июня 1771 года мореплаватель Витус Йонас Беринг открыл Аляску. Сегодня она является одним из важнейших стратегических регионов мира, поскольку богата природными ресурсами, имеет уникальную экосистему и остается местом многочисленных научных открытий. Фокус собрал самые интересные факты об Аляске, которые удивляют даже тех, кто хорошо знает историю США.

Продажа Аляски: почему США получили ее за бесценок

В 1867 году Российская империя продала Аляску Соединенным Штатам за 7,2 миллиона долларов. Если пересчитать эту сумму на площадь территории, то получается, что один акр земли стоил менее двух центов. Из-за этого продажу Аляски часто называют одной из самых дешевых земельных сделок в истории человечества.

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В 1867 году Российская империя продала Аляску Соединенным Штатам за 7,2 миллиона долларов Фото: Wikimedia Commons

Причин для такого решения было несколько. После Крымской войны Российская империя находилась в сложном финансовом положении. В Санкт-Петербурге опасались, что в случае нового конфликта с Великобританией Аляску могут просто захватить без всякой компенсации. Содержать отдаленную территорию было дорого, а реальная экономическая отдача на тот момент казалась незначительной.

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Многие американцы также не были в восторге от покупки. Газеты называли сделку "безумием Сьюарда" в честь государственного секретаря США Уильяма Сьюарда. Однако уже через несколько десятилетий на Аляске нашли золото, а впоследствии огромные запасы нефти и газа. То, что когда-то считалось сомнительной покупкой, превратилось в одну из самых выгодных инвестиций в истории Соединенных Штатов.

Украинцы на Аляске: малоизвестная страница истории

Мало кто знает, что украинцы были связаны с Аляской еще задолго до появления современных волн эмиграции. Выходцы с украинских земель участвовали в морских экспедициях, строительстве поселений и развитии торговли на побережье Тихого океана.

Сегодня на Аляске можно найти людей украинского происхождения, а также следы исторических связей между украинскими землями и североамериканским побережьем Фото: Wikimedia Commons

В конце XIX и в начале XX века украинцы начали прибывать на Аляску уже как отдельные переселенцы. Часть работала на рыболовецких предприятиях, другие занимались торговлей или искали золото во время золотой лихорадки. Хотя украинская община никогда не была многочисленной, ее представители внесли свой вклад в развитие региона.

Сегодня, через 255 лет после открытия Аляски, в этом штате можно найти людей украинского происхождения, а также следы исторических связей между украинскими землями и североамериканским побережьем. Эта страница истории остается малоизвестной, но все чаще привлекает внимание исследователей.

Кто населяет Аляску: народы, которые жили здесь тысячелетиями

Задолго до прихода европейцев территорию Аляски населяли десятки различных народов. Среди них были инупиаты, юпики, алеуты, тлинкиты, атабаски и другие этнические группы. Их предки жили в этих суровых условиях на протяжении тысяч лет, создав сложные культуры и способы выживания в арктическом климате.

Задолго до прихода европейцев территорию Аляски населяли десятки различных народов Фото: Wikimedia Commons

Коренные жители разработали уникальные технологии охоты, рыболовства и строительства жилья. Они прекрасно ориентировались в природных циклах, знали маршруты миграции животных и умели использовать природные ресурсы без истощения окружающей среды. Многие их знания сегодня изучают экологи и антропологи.

Несмотря на сложные периоды колонизации и культурного давления, коренные народы Аляски сохранили значительную часть своих языков, традиций и искусства. Современная Аляска активно поддерживает программы сохранения культурного наследия коренного населения.

Лаборатория природы мирового масштаба

Аляска является одним из важнейших мест для исследования изменений климата. Из-за повышения глобальной температуры здесь быстро тают ледники, что позволяет ученым наблюдать процессы, которые в других регионах могут длиться значительно дольше. Данные с Аляски используются для прогнозирования будущих климатических изменений во всем мире.

Благодаря своему расположению вблизи полярных широт небо здесь часто украшают яркие зеленые, розовые и фиолетовые световые волны Фото: Wikimedia Commons

Именно здесь расположены одни из крупнейших ледниковых комплексов Северной Америки. Некоторые ледники занимают сотни квадратных километров и продолжают менять ландшафт региона. Ученые регулярно фиксируют образование новых озер, изменения береговой линии и перемещение огромных масс льда.

Кроме того, Аляска является одним из лучших мест для наблюдения за северным сиянием. Благодаря своему расположению вблизи полярных широт небо здесь часто украшают яркие зеленые, розовые и фиолетовые световые волны. Это явление ежегодно привлекает тысячи туристов и исследователей.

Золотая лихорадка на Аляске

В конце XIX века известие о залежах золота вызвало настоящий ажиотаж. Тысячи людей отправились на север в надежде быстро разбогатеть. Золотая лихорадка стала одной из самых известных миграционных волн в истории Северной Америки.

В конце XIX века известие о залежах золота в Аляске вызвало настоящий ажиотаж Фото: Wikimedia Commons

Многие искатели приключений преодолевали сотни километров через горы, ледники и реки. Значительная часть так и не нашла желанных сокровищ, но именно эта волна переселенцев способствовала развитию городов, транспортной инфраструктуры и торговли на Аляске.

Золотая лихорадка также привлекла внимание правительства США к экономическому потенциалу региона. Именно после нее стало понятно, что приобретение Аляски было гораздо выгоднее, чем считали критики соглашения 1867 года.

Аляска сегодня: край дикой природы и огромных ресурсов

Современная Аляска остается одним из наименее заселенных регионов США. Огромные пространства тундры, гор и лесов создают уникальные условия для сохранения дикой природы. Здесь обитают бурые медведи, волки, лоси, орлы и многочисленные морские млекопитающие.

Добыча нефти, природного газа, рыбы и других ресурсов приносит миллиарды долларов ежегодно Фото: Wikimedia Commons

В то же время штат имеет огромное экономическое значение. Добыча нефти, природного газа, рыбы и других ресурсов приносит миллиарды долларов ежегодно. Благодаря этому Аляска сочетает статус природного заповедника мирового масштаба и важного экономического центра.

Именно контраст между суровой природой, богатой историей и современными технологиями делает Аляску одним из самых интересных регионов планеты. Она продолжает удивлять ученых, путешественников и всех, кто интересуется необычными страницами мировой истории.

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