В Африке есть река, которая никогда не достигает моря: жизнь вынуждена подчиняться ей

Исследователи рассказали о реке Окаванго, которая берет свое начало в Анголе и впадает в Ботсвану, но ее воды так и не впадают в море.

Пользователи Reddit, интересующиеся необычными особенностями на картах Земли, заметили, что река Окаванго в Африке простирается от Анголы до Ботсваны, но так и не достигает моря. В результате возникает простой вопрос: почему это происходит? К счастью, у ученых есть ответ, пишет IFLScience.

Река Окаванго — четвертая по длине речная система в Южной Африке, которая простирается примерно на 1600 км на юго-восток через континент, преодолевая расстояние от Анголы до Ботсваны. Подобно многим другим рекам на планете, она берет свои начало в горах на высоте около 1780 метров над уровнем моря в центральной Анголе.

Відео дня

Отметим, что большинство рек на планете, но не все, берут свое начало на больших высотах и текут по суше благодаря гравитации. В конце концов они достигают моря и впадают в него в устье. По словам ученых из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), устья рек и окружающие их водно-болотные угодья — водоемы, как правило, расположенные там, где реки впадают в море. При этом в устьях рек обитают уникальные растительные и животные сообщества, которые адаптировались к солоноватой воде.

Впрочем, это не относится ко всем рекам, и Окаванго яркий тому пример. По словам ученых, некоторые реки также могут впадать в бессточные бассейны, не имеющие выхода к мору. Вместо этого они дренируются за счет испарения или просачиваются в почву. Исследователи признают, что этот тип рек встречается реже, но при этом сезонные бассейны занимают большую часть планеты — покрывают пятую часть Земли.

Еще более любопытно то, что подобные реки покрывают почти половину регионов, испытывающих нехватку воды. Многие засушливые и полузасушливые регионы по своей природе являются бессточными, где поверхностный сток не способен преодолевать топографические барьеры и удерживается в изолированных водоемах. В результате, баланс поддерживается посредством испарения. Поскольку поверхностный сток в бессточных регионах скуден, запасы воды в этих регионах играют важную роль.

Река Окаванго — протекая через Анголу, ненадолго образуя участок границы между Анголой и Намибией и достигая центральной Ботсваны — также делает это, впадая в дельту Окаванго, одну из крупнейших в мире бессточных дельт.

На северо-западе Ботсваны эта дельта в основном состоит из болот и сезонно затапливаемых равнин. Более того, это одна из немногих крупных внутренних дельтовых систем, не впадающих в море или океан. По словам ученых, уникальность этого места заключается в том, что местные растения и животные, похоже, синхронизируют свои биологические циклы с сезонными дождями и наводнениями. Простыми словами, это исключительный пример взаимодействия климатических, гидрологических и биологических процессов

Другие новости науки