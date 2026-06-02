Огромный кит 15 лет пролежал на дне океана: какие тайны раскрыли ученые, наблюдая за ним (видео)

Океан покрывает более половины поверхности Земли и является домом для самых крупных животных в мире — китов. В 2009 году ученые заметили неизвестного кита, покоившегося на дне океана — с тех пор они наблюдали за ним, чтобы понять, как разворачивается "падение кита" со временем, пишет IFLScience.

Не секрет, что даже после смерти киты остаются важной частью экосистемы — их гигантские туши опускаются на морское дно, где могут сохраняться годами, являясь источником пищи для множества животных. Для морских биологов обнаружение так называемого "китового обломка" — это как находка золота, хотя возможность изучить его выпадает крайне редко.

К счастью для науки, в 2009 году команда из Ocean Networks Canada заметила кита на морском дне, а затем наблюдала за тем, что с ним происходит в течение следующих 15 лет. Отметим, что останки кита известны как скелет из Клайокуота и расположены на глубине 1288 метров у побережья острова Ванкувер в северо-восточной части Тихого океана.

Наблюдения показывают, что размер кита от головы до хвоста составляет около 16,5 метра — простыми словами, это огромное количество мяса, жира и других калорий, которые питали местные экосистемы. По словам ученых, размеры и место последнего упокоения указывают на то, что останки, вероятно, принадлежат серому киту, впрочем, видовая принадлежность все еще не установлена.

Отметим, что за 15 лет наблюдений ученые зафиксировали на этом участке десятки видов, включая поедающих кости "зомби-червей", моллюсков и улиток. В целом, ученые отмечают, что на месте "падения кита" доминировали беспозвоночные животные.

Любопытно, что состав обитателей значительно менялся по мере наблюдения. В общей сложности ученые выделили четыре различных этапа:

первыми приплыли акулы, миксины, крабы и другие подвижные падальщики;

далее появились более мелкие организмы — черви, ракообразные и другие беспозвоночные;

затем прибыли трубчатые черви, моллюски и морские улитки;

на четвертом заключительном этапе скелет фактически стал основой рифа.

Авторы также отмечают, что на каждом из этапов на месте падения кита наблюдались сероокисляющие бактерии, которые образуют белый пушистый налет на костях. Эти бактериальные маты продолжали распространяться в период с 2012 по 2023 год, постепенно занимая все большую долю поверхности скелета. Исследователи подсчитали, что к 2024 году сульфофильная стадия продолжалась более 21 года и, вероятно, продлится еще как минимум десятилетие.