Величезний кит 15 років пролежав на дні океану: які таємниці розкрили вчені, спостерігаючи за ним (відео)

Океан покриває більше половини поверхні Землі і є домівкою для найбільших тварин у світі — китів. У 2009 році вчені помітили невідомого кита, що спочивав на дні океану — відтоді вони спостерігали за ним, щоб зрозуміти, як розгортається "падіння кита" з часом, пише IFLScience.

Не секрет, що навіть після смерті кити залишаються важливою частиною екосистеми — їхні гігантські туші опускаються на морське дно, де можуть зберігатися роками, будучи джерелом їжі для безлічі тварин. Для морських біологів виявлення так званого "китового уламка" — це як знахідка золота, хоча можливість вивчити його випадає вкрай рідко.

На щастя для науки, 2009 року команда з Ocean Networks Canada помітила кита на морському дні, а потім спостерігала за тим, що з ним відбувається протягом наступних 15 років. Зазначимо, що рештки кита відомі як скелет із Клайокуота і розташовані на глибині 1288 метрів біля узбережжя острова Ванкувер у північно-східній частині Тихого океану.

Спостереження показують, що розмір кита від голови до хвоста становить близько 16,5 метра — простими словами, це величезна кількість м'яса, жиру та інших калорій, які живили місцеві екосистеми. За словами вчених, розміри та місце останнього спочинку вказують на те, що рештки, імовірно, належать сірому киту, утім, видова приналежність усе ще не встановлена.

Зазначимо, що за 15 років спостережень учені зафіксували на цій ділянці десятки видів, включно з "зомбі-чорв'яками", які поїдають кістки, молюсками та равликами. Загалом, учені зазначають, що на місці "падіння кита" домінували безхребетні тварини.

Цікаво, що склад мешканців значно змінювався в міру спостереження. Загалом вчені виділили чотири різні етапи:

першими припливли акули, міксини, краби та інші рухливі падальщики;

далі з'явилися дрібніші організми — черви, ракоподібні та інші безхребетні;

потім прибули трубчасті черв'яки, молюски та морські равлики;

на четвертому заключному етапі скелет фактично став основою рифа.

Автори також зазначають, що на кожному з етапів на місці падіння кита спостерігалися сірчанокислювальні бактерії, які утворюють білий пухнастий наліт на кістках. Ці бактеріальні мати продовжували поширюватися в період з 2012 по 2023 рік, поступово займаючи все більшу частку поверхні скелета. Дослідники підрахували, що до 2024 року сульфофільна стадія тривала понад 21 рік і, ймовірно, триватиме ще щонайменше десятиліття.