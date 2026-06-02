В Африці є річка, яка ніколи не досягає моря: життя змушене підкорятися їй

Дослідники розповіли про річку Окаванго, яка бере свій початок в Анголі і впадає в Ботсвану, але її води так і не впадають у море.

Користувачі Reddit, які цікавляться незвичайними особливостями на картах Землі, помітили, що річка Окаванго в Африці простягається від Анголи до Ботсвани, але так і не досягає моря. У результаті виникає просте запитання: чому це відбувається? На щастя, у вчених є відповідь, пише IFLScience.

Річка Окаванго — четверта за довжиною річкова система в Південній Африці, яка простягається приблизно на 1600 км на південний схід через континент, долаючи відстань від Анголи до Ботсвани. Подібно до багатьох інших річок на планеті, вона бере свій початок у горах на висоті близько 1780 метрів над рівнем моря в центральній Анголі.

Зазначимо, що більшість річок на планеті, але не всі, беруть свій початок на великих висотах і течуть сушею завдяки гравітації. Зрештою вони досягають моря і впадають у нього в гирлі. За словами вчених із Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), гирла річок і водно-болотні угіддя, які їх оточують, — водойми, як правило, розташовані там, де річки впадають у море. При цьому в гирлах річок мешкають унікальні рослинні та тваринні спільноти, які адаптувалися до солонуватої води.

Втім, це не стосується всіх річок, і Окаванго яскравий тому приклад. За словами вчених, деякі річки також можуть впадати в безстічні басейни, які не мають виходу до моря. Замість цього вони дренуються за рахунок випаровування або просочуються в ґрунт. Дослідники визнають, що цей тип річок зустрічається рідше, але водночас сезонні басейни займають більшу частину планети — покривають п'яту частину Землі.

Ще більш цікаво те, що подібні річки покривають майже половину регіонів, що відчувають нестачу води. Багато посушливих і напівпосушливих регіонів за своєю природою є безстічними, де поверхневий стік не здатний долати топографічні бар'єри й утримується в ізольованих водоймах. У результаті, баланс підтримується за допомогою випаровування. Оскільки поверхневий стік у безстічних регіонах мізерний, запаси води в цих регіонах відіграють важливу роль.

Річка Окаванго — протікаючи через Анголу, ненадовго утворюючи ділянку кордону між Анголою і Намібією і досягаючи центральної Ботсвани — також робить це, впадаючи в дельту Окаванго, одну з найбільших у світі безстічних дельт.

На північному заході Ботсвани ця дельта в основному складається з боліт і сезонно затоплюваних рівнин. Ба більше, це одна з небагатьох великих внутрішніх дельтових систем, що не впадають у море або океан. За словами вчених, унікальність цього місця полягає в тому, що місцеві рослини і тварини, схоже, синхронізують свої біологічні цикли з сезонними дощами і повенями. Простими словами, це винятковий приклад взаємодії кліматичних, гідрологічних і біологічних процесів

