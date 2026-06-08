Ученые, которые съели "подопытных": они рискнули попробовать плутоний, мясо мамонта и тяжелую воду (фото)

Некоторые эксперименты ученых запомнились не результатами исследований, а тем, что исследователи съели своих "подопытных". Экстравагантности добавляет то, что подопытные не всегда были съедобными.

Примечательно, что большинство ученых выжили после таких необычных трапез, хотя и не все эти рассказы правдивы, пишет IFLScience.

Одна история, связанная с мамонтами, происходит от американского писателя и путешественника Джеймса Оливера Кервуда. Во время экспедиции в Северной Америке в 1913 году Кервуд и группа коренных жителей, как сообщается, нашли полузамерзшего мамонта, который обнажился в результате обвала скалы. Позже Кервуд написал: "Мясо имело темно-красный или красно-коричневый цвет, и я пообедал стейком толщиной полтора дюйма". Он добавил, что мясо имело старый и сухой вкус, но не было неприятным.

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Во время экспедиции в Северной Америке в 1913 году Кервуд и группа коренных жителей попробовали мясо полузамерзшего мамонта Фото: Public Domain

Доисторические блюда не ограничивались мамонтами. На Аляске ученые исследовали мумифицированного степного бизона, известного как "Блу Бейб", который умер около 50 000 лет назад.

После лет исследований команда приготовила рагу, использовав небольшой кусок шеи животного. Палеонтолог Дейл Гатри позже написал: "На ужин мы ели Блу Бейб". Он описал мясо как хорошо выдержанное, немного жесткое, с "сильным ароматом плейстоцена".

На Аляске ученые исследовали мумифицированного степного бизона, известного как "Блу Бейб", который умер около 50 000 лет назад Фото: Википедия

Не в каждом случае речь шла о запланированной трапезе. В августе 1944 года химик Дональд Ф. Мастик случайно проглотил небольшое количество хлорида плутония во время работы над Манхэттенским проектом. В отличие от распространенного в интернете мифа, он не сравнивал его с конфетой.

Зато, как сообщается, ученый отметил металлический привкус. Врачи быстро оказали помощь, и изъяли плутоний из содержимого его желудка. Мастик выжил и впоследствии сделал долгую карьеру в области химии.

Иногда ученые также намеренно испытывали необычные вещества. В 1930-х годах исследователи не были уверены, безопасно ли пить тяжелую воду — форму воды, содержащую дейтерий вместо обычного водорода.

Фармаколог Клаус Хансен выпил тяжелую воду, чтобы исследовать ее влияние на человеческий организм Фото: freepik.com

Фармаколог Клаус Хансен вызвался попробовать ее. Выпив жидкость, он сообщил, что испытывал временное беспокойство, но никаких длительных последствий. Через несколько недель он оставался здоровым. Более поздние тесты, проведенные Джоаккино Файллой и лауреатом Нобелевской премии по химии Гарольдом Юри, не обнаружили заметной разницы во вкусе между дистиллированной водой и чистой тяжелой водой.

Жизнь в Антарктиде подарила свои собственные необычные кулинарные впечатления. Полярный исследователь Роберт Хедленд описал, как ел яйца пингвина генту. Он объяснил, что яйца были больше и крепче куриных и имели ярко-оранжевые желтки.

После варки белок оставался полупрозрачным, а не становился белым. По словам Хедленда, "вкус несколько рыбный, поскольку криль составляет основную часть рациона пингвинов". Он добавил, что яйца пингвинов на вкус гораздо лучше, когда человек голоден.

Полярный исследователь Роберт Хедленд описал, как ел яйца пингвина генту Фото: Wikimedia Commons

Другой эксперимент со смакованием касался шампанского, извлеченного из затонувшего корабля в Балтийском море. Морские археологи подняли 168 бутылок, которые лежали под водой с 1852 года. Шампанское происходило от известных брендов, в частности Veuve Clicquot Ponsardin, Heidsieck и Juglar. Исследователи продегустировали содержимое и сообщили о вкусах, которые описывали как "животные нотки", "мокрые волосы" и даже "сырный". Более 170 лет под водой явно изменили напиток.

Не каждая история об ученых, которые пробовали древние материалы, является правдивой. Популярная история утверждала, что геологи пили воду, которая была заключена под землей около 2,64 миллиарда лет.

Однако ученая-геолог Барбара Шервуд Лоллар позже объяснила, что эта история является неточной. "К сожалению, "и она выпила воду" — это выдумка СМИ. Я этого не делала и не сделала бы", — сказала она. Хотя она и наткнулась на эту воду во время исследований, она отметила, что эта вода может быть слишком соленой для употребления.

Эти истории показывают, как любопытство иногда толкает ученых в необычные ситуации. Дегустация мяса мамонта или тяжелой воды — такие эпизоды раскрывают личную сторону научных исследований. Они также демонстрируют, на что готовы пойти исследователи, чтобы лучше понять окружающий мир.

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