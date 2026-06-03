Реально ли изменить цвет глаз? Ученые говорят "Да", однако есть нюанс (фото)

Ученые и врачи зафиксировали несколько необычных случаев, когда цвет глаз человека менялся вследствие приема лекарств, болезни или травмы. Хотя цвет глаз считают неизменной чертой, медицинские данные свидетельствуют, что при определенных условиях он иногда может измениться.

Хотя некоторые люди обращаются к косметическим процедурам, чтобы изменить цвет глаз, медицинские состояния также могут вызывать неожиданные изменения. Один из самых интересных случаев касался шестимесячного мальчика, которого в 2023 году госпитализировали с COVID-19, пишет IFLScience.

После положительного результата теста ребенку назначили фавипиравир — противовирусный препарат, который обычно применяют против гриппа в таких странах, как Япония и Таиланд. Примерно через 18 часов после приема лекарства его мать заметила, что его роговицы стали ярко-синими под воздействием солнечного света. Этот необычный эффект исчез через три дня, когда прием лекарства был прекращен.

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Это не первый зафиксированный случай, связанный с фавипиравиром. В 2021 году у 20-летнего мужчины, который получал такое же лечение от COVID-19, также появилось синее окрашивание роговицы. Его зрение осталось нормальным, и врачи не обнаружили отложений пигмента, утолщения роговицы или других структурных изменений в глазах. После прекращения приема препарата его глаза вернулись к нормальному виду в течение суток.

Хотя некоторые люди обращаются к косметическим процедурам, чтобы изменить цвет глаз, медицинские состояния также могут вызывать неожиданные изменения Фото: Daily Mail

На цвет глаз могут влиять и другие лекарства. Некоторые препараты для лечения глаукомы, известные как аналоги простагландинов, иногда вызывали постоянное потемнение радужной оболочки. Эти лекарства увеличивают выработку меланина и могут постепенно менять цвет глаз с голубого или зеленого на карий или коричневый. Люди со смешанным цветом глаз, кажется, чаще сталкиваются с этим эффектом.

Цвет глаз в первую очередь определяется меланином — пигментом, ответственным за окраску кожи, волос и глаз. Более высокий уровень меланина обычно приводит к карим глазам, тогда как более низкий уровень может создавать зеленые или голубые оттенки. По мере взросления детей уровень меланина может меняться, что приводит к потемнению цвета глаз или, реже, к его осветлению.

Ученые обнаружили, что изменения цвета глаз после рождения в целом происходят в сторону более темных оттенков. Среди 148 детей, за которыми проводилось наблюдение, только у пяти цвет глаз со временем стал светлее. У большинства детей цвет глаз стабилизировался примерно к шестилетнему возрасту, хотя изменения могут продолжаться и в подростковом возрасте.

К подобным результатам могут также привести травмы. Известным примером является Дэвид Боуи, глаза которого казались разного цвета после того, как травма в детстве оставила один зрачок постоянно расширенным. Хотя это не было настоящим изменением цвета, травма иногда может изменить внешний вид глаз, вызывая кровотечение, перераспределение пигмента или повреждение тканей глаза.

Инфекции также связывают с изменениями цвета глаз. В 2014 году у врача Яна Крозье развились серьезные проблемы с глазами после выздоровления от Эболы. Позже врачи обнаружили, что вирус остался в тканях его глаза, несмотря на отсутствие в анализах крови. Инфекция вызвала увеит — воспалительное заболевание глаза, которое изменило его голубые глаза на зеленые.

Ученые обнаружили, что изменения цвета глаз после рождения в целом происходят в сторону более темных оттенков Фото: Pexels

Увеит поражает сосудистую оболочку — средний слой глаза, содержащий кровеносные сосуды и структуры, которые производят пигмент. В зависимости от типа воспаления и первоначального цвета глаз человека, это заболевание может сделать глаза светлее или темнее.

На цвет глаз могут влиять и другие заболевания. Вирус герпеса зостер, вызывающий опоясывающий лишай, может спровоцировать воспаление глаза, которое изменяет пигментацию. Синдром Горнера — редкое неврологическое заболевание, поражающее нервы, контролирующие мышцы глаза и лица, — может привести к гетерохромии, когда каждый глаз приобретает разный цвет. Этот эффект наиболее заметен, когда заболевание проявляется в детстве или раннем детстве.

Хотя ученые и зафиксировали необычные случаи изменения цвета глаз, такое явление остается чрезвычайно редким. В связи с этим, шанс того, что цвет глаз внезапно изменится, остается крайне низким.

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