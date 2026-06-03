Чи реально змінити колір очей? Вчені кажуть "Так", проте є нюанс (фото)

Вчені та лікарі зафіксували кілька незвичайних випадків, коли колір очей людини змінювався внаслідок прийому ліків, хвороби або травми. Хоча колір очей вважають незмінною рисою, медичні дані свідчать, що за певних умов він іноді може змінитися.

Хоча деякі люди звертаються до косметичних процедур, щоб змінити колір очей, медичні стани також можуть спричиняти несподівані зміни. Один із найцікавіших випадків стосувався шестимісячного хлопчика, якого у 2023 році госпіталізували з COVID-19, пише IFLScience.

Після позитивного результату тесту дитині призначили фавіпіравір — противірусний препарат, який зазвичай застосовують проти грипу в таких країнах, як Японія та Таїланд. Приблизно через 18 годин після прийому ліків його мати помітила, що його рогівки стали яскраво-синіми під впливом сонячного світла. Цей незвичайний ефект зник через три дні, коли прийом ліків було припинено.

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Це не перший зафіксований випадок, пов’язаний із фавіпіравіром. У 2021 році у 20-річного чоловіка, який отримував таке саме лікування від COVID-19, також з’явилося синє забарвлення рогівки. Його зір залишився нормальним, і лікарі не виявили відкладень пігменту, потовщення рогівки чи інших структурних змін в очах. Після припинення прийому препарату його очі повернулися до нормального вигляду упродовж доби.

Хоча деякі люди звертаються до косметичних процедур, щоб змінити колір очей, медичні стани також можуть спричиняти несподівані зміни Фото: Daily Mail

На колір очей можуть впливати й інші ліки. Деякі препарати для лікування глаукоми, відомі як аналоги простагландинів, інколи спричиняли постійне потемніння райдужної оболонки. Ці ліки збільшують вироблення меланіну і можуть поступово змінювати колір очей з блакитного або зеленого на карий або коричневий. Люди зі змішаним кольором очей, здається, частіше стикаються з цим ефектом.

Колір очей в першу чергу визначається меланіном — пігментом, відповідальним за забарвлення шкіри, волосся та очей. Вищий рівень меланіну зазвичай призводить до карих очей, тоді як нижчий рівень може створювати зелені або блакитні відтінки. У міру дорослішання дітей рівень меланіну може змінюватися, що призводить до потемніння кольору очей або, рідше, до його світлішання.

Вчені виявили, що зміни кольору очей після народження загалом відбуваються у бік темніших відтінків. Серед 148 дітей, за якими проводилося спостереження, лише у п’яти колір очей з часом став світлішим. У більшості дітей колір очей стабілізувався приблизно до шестирічного віку, хоча зміни можуть тривати й у підлітковому віці.

До подібних результатів можуть також призвести травми. Відомим прикладом є Девід Бові, очі якого здавалися різного кольору після того, як травма в дитинстві залишила одну зіницю постійно розширеною. Хоча це не було справжньою зміною кольору, травма іноді може змінити зовнішній вигляд очей, викликаючи кровотечу, перерозподіл пігменту або пошкодження тканин ока.

Інфекції також пов'язують зі змінами кольору очей. У 2014 році у лікаря Яна Крозьє розвинулись серйозні проблеми з очима після одужання від Еболи. Пізніше лікарі виявили, що вірус залишився в тканинах його ока, попри відсутність у аналізах крові. Інфекція спричинила увеїт — запальне захворювання ока, яке змінило його блакитні очі на зелені.

Вчені виявили, що зміни кольору очей після народження загалом відбуваються у бік темніших відтінків Фото: Pexels

Увеїт вражає судинну оболонку — середній шар ока, що містить кровоносні судини та структури, які виробляють пігмент. Залежно від типу запалення та початкового кольору очей людини, це захворювання може зробити очі світлішими або темнішими.

На колір очей можуть впливати й інші захворювання. Вірус герпесу зостер, що викликає оперізуючий лишай, може спровокувати запалення ока, яке змінює пігментацію. Синдром Горнера — рідкісне неврологічне захворювання, що вражає нерви, які контролюють м’язи ока та обличчя, — може призвести до гетерохромії, коли кожне око набуває різного кольору. Цей ефект найбільш помітний, коли захворювання проявляється в дитинстві або ранньому дитинстві.

Хоча вчені й зафіксували незвичайні випадки зміни кольору очей, таке явище залишається надзвичайно рідкісним. У зв'язку з цим, шанс того, що колір очей раптово зміниться, залишається вкрай низьким.

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