Проблемы рядом с Млечным Путем: большой сосед разрывает на части маленького (фото)

Гравитационное взаимодействие между двумя карликовыми галактиками, спутниками Млечного Пути, привело к тому, что одна из галактик активно разрушается.

Группа немецких астрофизиков провела новое наблюдение за двумя карликовыми галактиками, Большое Магелланово Облако и Малое Магелланово Облако, которые вращаются вокруг нашей галактики Млечный Путь, являясь ее спутниками. Первая галактика, как понятно из названия, больше второй. Оказалось, галактика Малое Магелланово Облако распадается на части под действием гравитации Большого Магелланова Облака. Но в конечном итоге обе галактики ждет одинаковая судьба, пишет Space.

Большое Магелланово Облако находится на расстоянии около 163 000 световых лет от нас, а Малое Магелланово Облако — примерно в 200 000 световых годах. Это карликовые неправильные галактики, которые не являются ни спиральными, как Млечный Путь, ни эллиптическими.

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Малое Магелланово Облако Фото: wikipedia

Гравитация Млечного пути разрушает обе галактики, притягивая к себе огромные потоки межзвездного газа. Теперь же новые наблюдения астрофизиков показали, что на Малое Магелланово Облако также оказывает разрушительное воздействие Большое Магелланово Облако.

Большое Магелланово Облако Фото: NASA

Исследование показало странное перемещение звезд внутри галактики Малое Магелланово Облако. Раньше предполагалось, что массовое перемещение звезд из центра соседней галактики связано с ее вращением, но авторы нового исследования считают, что это не так. Как показало наблюдение, звезды массово в направлениях, в целом выровненных вдоль оси, направленной с юго-востока на северо-запад, если смотреть с Земли. Если продолжить эту линию, она будет направлена ​​​​до самого Большого Магелланова Облака. Это именно то, чего можно ожидать, если гравитационные силы Большого Магелланова Облака воздействуют на ближайшую к этой галактике часть Малого Магелланова Облака, растягивая эту галактику.

Средняя скорость движения составляет 17 км/с и за несколько сотен миллионов лет эти звезды могли бы преодолеть несколько тысяч световых лет. Это дает представление о том, насколько сильно деформировалась галактика Малое Магелланово Облако за миллиарды лет. В прошлом структура галактики была более четкой и определенной.

Ученые пришли к выводу, что сильное гравитационное влияние Большого Магелланова Облака приводит к разрушению меньшей галактики, которое продолжается уже сотни миллионов лет.

Также ученые говорят, что обе галактики в конечном итоге будут разрушены Млечным Путем. Моделирование показало, что наша галактика поглотит своих соседей через несколько миллиардов лет. Вероятно, это произойдет до того, как произойдет слияние Млечного Пути и галактики Андромеды.

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