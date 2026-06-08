На Солнце заметили Годзиллу, которая перемещается по нашей звезде (фото)

Американский астрофотограф запечатлел впечатляющее плазменное облако, похожее на известного монстра Годзиллу.

Астрофотограф Марк Джонстон запечатлел два вида гигантских солнечных протуберанцев на Солнце. Это облака светящейся плазмы, удерживаемые магнитными полями, пишет Space.

Американский астрофотограф поделился фотографиями Солнца, на которых видны гигантский солнечный протуберанец и потоки коронального дождя.

На первом снимке виден удивительный протуберанец, выпускающий потоки плазмы, которые, по-видимому, падают обратно к Солнцу в виде коронального дождя. На втором снимке виден протуберанец похожий на известного монстра Годзиллу, который возвышается над поверхностью Солнца.

Астрофотограф Марк Джонстон запечатлел два вида гигантских солнечных протуберанцев на Солнце Фото: space.com

По словам Джонстона, может показаться, что плазма свободно перемещается, но на самом деле она контролируется магнитным полем Солнца. Магнитные поля удерживают водородную плазму вдоль силовых линий магнитного поля нашей звезды.

Відео дня

Может показаться, что плазма свободно перемещается, но на самом деле она контролируется магнитным полем Солнца Фото: space.com

Солнечные протуберанцы — это огромные структуры из очень горячей плазмы, которые возвышаются над поверхность Солнца, но эта плазма не улетает в космос, ведь ее удерживает магнитное поле. Хотя протуберанцы напоминают огненное извержение, Джонстон отмечает, что внешность может быть обманчива.

"На Солнце нет огня. Точно так же, как ваша плита может раскаляться докрасна и не гореть, водород на Солнце настолько горячий, что тоже светится", — говорит астрофотограф.

По его словам, он старается фотографировать Солнце каждое ясное утро и всегда ищет интересные особенности. В этот раз Джонстону это удалось сделать.

Другие новости науки