Почти сверхзвуковой: самый быстрый пассажирский самолет в мире установил рекорд скорости (фото)

Самолет Global 8000 канадской компании Bombardier смог набрать скорость 1163 км/ч и таким образом установил свой первый рекорд скорости во время перелета из Канады во Францию.

Компания Bombardier сообщила о том, что Global 8000, который является самым быстрым пассажирским самолетом в мире, установил свой первый рекорд скорости во время полета из Монреаля (Канада) в Ниццу (Франция). Расстояние в 14 800 км самолет преодолел чуть более чем за 6 часов, пишет Interesting Engineering.

Напоминаем, что скорость звука составляет 1225 км/ч, поэтому самолет Global 8000 можно считать почти сверхзвуковым. Как сообщила компания Bombardier, этот самолет смог установить свой первый рекорд скорости, ведь во время перелета из Канады во Францию он достиг скорости 1163 км/ч. Ему удалось доставить пассажиров к месту назначения за чуть более чем 6 часов и за это время он преодолел расстояние в 14 800 километров.

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Компания Bombardier сообщила о том, что Global 8000, который является самым быстрым пассажирским самолетом в мире, установил свой первый рекорд скорости Фото: interestingengineering.com

Стоит заметить, что самолет Global 8000 не предназначен для массового использования, ведь вмещает всего 19 пассажиров. Это флагманский бизнес-джет компании Bombardier, который сейчас является самым быстрым пассажирским самолетом в мире. Хотя самым быстрым пассажирским самолетом, предназначенным для массового потребителя, является Airbus A380, который вмещает более 500 пассажиров.

В то же время Global 8000 предназначен для очень быстрых рейсов с большим комфортом для тех людей, которые могут позволить себе такую роскошь. Самолет был разработан для обеспечения роскошных условий для пассажиров, несмотря на очень высокую скорость полета. Самолет имеет в салоне четыре отдельных жилых пространства и полноценную кухню, что позволяет пассажирам работать, обедать и отдыхать во время длительных перелетов.

Самолет имеет в салоне четыре отдельных жилых пространства и полноценную кухню Фото: interestingengineering.com

Дальность полета в 14 800 километров предназначена для клиентов, которым необходимы беспосадочные перелеты на дальние расстояния между основными деловыми и туристическими направлениями по всему миру.

Хотя компания Bombardier не раскрыла точное время полета, ограничившись сообщением о том, что он занял чуть более шести часов, этот маршрут подчеркивает способность самолета Global 8000 быстро доставлять пассажиров из Северной Америки в Европу.

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