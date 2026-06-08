Сверхзвуковой самолет NASA преодолел звуковой барьер: поможет снять давний запрет (видео)

Экспериментальный самолет X-59 наконец-то достиг сверхзвуковой скорости. Это поможет создать технологии, необходимые для “бесшумных” сверхзвуковых полетов.

X-59 – это экспериментальный сверхзвуковой самолет с удлиненным носом, созданный NASA и Lockheed Martin. Он создан для того, чтобы содействовать развитию технологий, необходимых для "бесшумных" сверхзвуковых полетов. Данный самолет должен показать, что громкость звуковых ударов, создаваемых при преодолении звукового барьера, может быть незначительной. Впервые X-59 смог достичь сверхзвуковой скорости почти через полгода после выполнения первого полета, пишет Space.

Администратор NASA Джаред Айзекман заявил, что с момента первого полета самолета X-59 в конце октября 2025 года команда, которая работает над проектом, добилась огромного прогресса. Самолет X-59 выполнил уже 16 полетов и последний, который состоялся 5 июня, является одним из самых важных.

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Данный полет продолжался 81 минуту и на высоте 13 228 метров X-59 достиг максимальной скорости 1147 км/ч. Это примерно в 1,1 раза быстрее скорости звука. Стоит отметить, что скорость звука меняется в зависимости от температуры, поскольку звуковые волны распространяются быстрее в более теплом воздухе. На уровне моря, где воздух относительно теплый, скорость звука составляет примерно 1225 км/ч.

В ближайшие дни NASA планирует получить от самолета X-59 скорость, которая будет в 1,4 раза превышать скорость звука. Это должно произойти на высоте примерно 16 700 метров.

Представители NASA сообщили, что эта скорость и высота являются базовыми для X-59, когда он в конечном итоге пролетит над несколькими населенными пунктами США, что позволит собрать данные о том, как люди воспринимают его звуковые удары.

В США с 1973 года сверхзвуковые полеты запрещены из-за разрушительного воздействия звуковых ударов на людей. NASA надеется, что технологии, разработанные для X-59, позволят снять запрет на сверхзвуковые полеты над США, что откроет путь для возобновления пассажирских сверхзвуковых полетов.

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