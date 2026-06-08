Надзвуковий літак NASA подолав звуковий бар'єр: допоможе зняти давню заборону (відео)

Експериментальний літак X-59 нарешті досяг надзвукової швидкості. Це допоможе створити технології, необхідні для "безшумних" надзвукових польотів.

X-59 — це експериментальний надзвуковий літак із подовженим носом, створений NASA і Lockheed Martin. Він створений для того, щоб сприяти розвитку технологій, необхідних для "безшумних" надзвукових польотів. Цей літак має показати, що гучність звукових ударів, створюваних під час подолання звукового бар'єру, може бути незначною. Вперше X-59 зміг досягти надзвукової швидкості майже через півроку після виконання першого польоту, пише Space.

Адміністратор NASA Джаред Айзекман заявив, що з моменту першого польоту літака X-59 наприкінці жовтня 2025 року команда, яка працює над проєктом, домоглася величезного прогресу. Літак X-59 виконав уже 16 польотів і останній, який відбувся 5 червня, є одним із найважливіших.

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Цей політ тривав 81 хвилину і на висоті 13 228 метрів X-59 досяг максимальної швидкості 1147 км/год. Це приблизно в 1,1 раза швидше за швидкість звуку. Варто зазначити, що швидкість звуку змінюється залежно від температури, оскільки звукові хвилі поширюються швидше в більш теплому повітрі. На рівні моря, де повітря відносно тепле, швидкість звуку становить приблизно 1225 км/год.

Найближчими днями NASA планує отримати від літака X-59 швидкість, яка в 1,4 раза перевищуватиме швидкість звуку. Це має статися на висоті приблизно 16 700 метрів.

Представники NASA повідомили, що ця швидкість і висота є базовими для X-59, коли він зрештою пролетить над кількома населеними пунктами США, що дасть змогу зібрати дані про те, як люди сприймають його звукові удари.

У США з 1973 року надзвукові польоти заборонені через руйнівний вплив звукових ударів на людей. NASA сподівається, що технології, розроблені для X-59, дадуть змогу зняти заборону на надзвукові польоти над США, що відкриє шлях для відновлення пасажирських надзвукових польотів.

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