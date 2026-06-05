Великий Атрактор тягне до себе Землю зі швидкістю 2 мільйони км/год: чим усе закінчиться

Наша планета і Сонячна система розташовані в галактиці Чумацький Шлях. Усю нашу галактику притягує до себе величезне скупчення маси, розташоване за 250 мільйонів світлових років від нас.

Прямо зараз далека область Всесвіту притягує до себе Чумацький Шлях і десятки тисяч сусідніх галактик. Земля разом із нашою галактикою рухається в напрямку таємничої області космосу під назвою Великий Атрактор із неймовірною швидкістю близько 2 мільйонів кілометрів на годину. Нас притягує до себе гравітаційна аномалія, яка являє собою величезне скупчення маси в центрі надскупчення Ланіакея, структури, куди входить Чумацький Шлях і близько 100 000 інших галактик. Хоча насильницьке тяжіння до Великого Атрактора може здатися чимось дуже небезпечним, насправді все не так страшно, пише Discover Magazine.

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Великий Атрактор: що притягує Чумацький Шлях до себе?

Весь космос пронизує реліктове випромінювання, що залишилося після Великого вибуху. Зазвичай реліктове випромінювання слугує ознакою того, що Всесвіт однорідний та ізотропний у великих масштабах. Однорідність означає, що Всесвіт має однаковий вигляд у кожній точці, а ізотропність — що Всесвіт має однаковий вигляд у всіх напрямках.

Прямо зараз далека область Всесвіту притягує до себе Чумацький Шлях і десятки тисяч сусідніх галактик Фото: NASA

Але вивчаючи реліктове випромінювання, вчені помітили, що є деякі аномалії, які вказують на те, що Всесвіт не такий однорідний, як здається, й існує певна гравітаційна аномалія, яка тягне Сонячну систему, а з нею і всю нашу галактику до себе.

Астрофізики вивчили рух сотень галактик і 1986 року дійшли висновку, що в центрі надскупчення Ланіакея знаходиться скупчення величезної маси з дуже великою гравітацією, яке притягує до себе десятки тисяч галактик. Розрахунки показали, що це скупчення маси, назване Великий атрактор, розташоване на відстані приблизно 250 мільйонів світлових років від нас (1 світловий рік — це 9,6 трильйонів кілометрів), а його маса приблизно в 10 п'ятому ступені разів більша за масу нашої галактики.

Межі надскупчення Ланіакея. Білими лініями в його межах позначено потоки руху галактик та їхніх скупчень у бік Великого Атрактора Фото: Wikipedia

Чи становить Великий Атрактор загрозу для нас?

У астрофізиків немає повного уявлення про Великий Атрактор, оскільки він знаходиться за "зоною уникнення", областю космосу, прихованою пилом і зірками Чумацького Шляху. Вчені точно не знають, як працює гравітаційне тяжіння цієї області Всесвіту.

Вчені також задаються питанням, як Великий Атрактор вписується в дискусії про розширення Всесвіту, оскільки рух скупчень галактик у цьому локальному масштабі суперечить однорідним та ізотропним властивостям, які очікуються від Всесвіту загалом.

Що станеться, коли Великий Атрактор притягне до себе нашу галактику? Коротка відповідь: нічого. Річ у тім, що Чумацький Шлях, ймовірно, ніколи не досягне Великого Атрактора. Річ у тім, що надскупчення Ланіакея не пов'язане гравітацією, а це означає, що в міру розширення космосу Великий Атрактор віддалятиметься від нас.

Хоча Великий Атрактор продовжуватиме притягувати Чумацький Шлях мільярди років, у якийсь момент його гравітаційний вплив ослабне настільки, що він більше не буде нас притягувати. Тому, незважаючи на його загадкові якості, можна з упевненістю сказати, що він ніколи не становитиме для нас жодної небезпеки.

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