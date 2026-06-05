Висота понад 1000 метрів: нову найвищу будівлю у світі майже побудовано (фото)

У місті Джидда, Саудівська Аравія, завершується будівництво хмарочоса JEC Tower. Він буде набагато вищим, ніж знаменитий хмарочос "Бурдж-Халіфа" в Дубаї.

У Саудівській Аравії наближається до завершення будівництво нової найвищої будівлі у світі — JEC Tower. Цей хмарочос із запланованою висотою понад 1000 метрів уже має 102 поверхи, але буде щонайменше на 50% більшим. Цю будівлю будують із 2013 року і вартість будівництва оцінюють у понад 1 мільярд доларів. Наразі кожні кілька днів з'являється новий поверх, а отже вже скоро в місті Джидда з'явиться нова рекордна будівля, пише New Atlas.

Будівництво майбутнього найвищого хмарочоса у світі, JEC Tower, який раніше називався "Вежа Джидди", розпочалося 2013 року в місті Джидда, другому за величиною в Саудівській Аравії. Але проєкт неодноразово заморожувався, але тепер триває його активне завершення. Ще в листопаді минулого року хмарочос JEC Tower мав 69 поверхів, а на початок червня цього року вже побудовано 102 поверхи. Це говорить про швидкі темпи будівництва. Передбачається, що вже незабаром, приблизно до 2028 року, буде повністю зведена нова найвища будівля у світі, заввишки понад 1000 метрів.

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Передбачається, що вже незабаром, приблизно до 2028 року, буде повністю побудована нова найвища будівля у світі, заввишки понад 1000 метрів Фото: New Atlas

Архітектори Едріан Сміт і Гордон Джилл заявили, що JEC Tower матиме щонайменше 157 поверхів, а можливо й більше. Відомо, що на початковому етапі будівництва планувалося, що будівля складатиметься зі 167 поверхів. Також архітектори заявили, що загальна площа приміщень усередині хмарочоса становитиме приблизно 530 000 квадратних метрів, де будуть розміщені розкішний готель, офісні приміщення, торговельні центри та шикарні апартаменти. Будівля матиме найвищий у світі оглядовий майданчик.

Так виглядатиме JEC Tower після завершення будівництва Фото: New Atlas

Конструкція JEC Tower є максимально простою: без колон, виносних балок, балок перекриття, ригельних балок і вертикальних переходів. Будівля спроектована для швидкого та ефективного будівництва, де всі стіни взаємопов'язані, і кожен елемент будівлі може ефективно протистояти як сильним вітрам, так і гравітаційним навантаженням.

Будівля матиме найвищий у світі оглядовий майданчик Фото: New Atlas

Будівля стоїть на дуже міцному 5-метровому бетонному фундаменті, який підтримують 270 паль діаметром 1,8 метра кожна, що йдуть на глибину до 105 метрів.

Хмарочос "Бурдж-Халіфа" Фото: Wikipedia

Нагадуємо, що поки що найвищим хмарочосом у світі є "Бурдж-Халіфа" в Дубаї, Об'єднані Арабські Емірати. Його висота 828 метрів. Для порівняння найвищою будівлею в Україні є ЖК "Кловський" у Києві. Його висота 168 метрів.

ЖК "Кловський" у Києві Фото: Wikipedia

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