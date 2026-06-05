Таємничий трикутний літак помічено в небі над США: раніше там бачили НЛО (фото)

Загадковий літак був помічений недалеко від відомої Зони 51, де відбувається розробка секретних технологій. Передбачається, що це може бути американський винищувач шостого покоління.

Автори YouTube-каналу Project Fear опублікували на своїх сторінках у соціальних мережах фотографію, зроблену за допомогою тепловізора, на якій видно таємничий трикутний літак. Передбачається, що це може бути прототип винищувача шостого покоління Boeing F-47, який розробляється для ВПС США. Цей літак був помічений у небі над Зоною 51 у штаті Невада, де, як відомо, відбувається розробка і випробування секретних військових технологій. Але цю військову базу також пов'язують і з НЛО, пише Daily Mail.

Автори знімка в соціальних мережах описали нову фотографію як "літак, якого ще ніхто ніколи не бачив". Деякі користувачі соціальних мереж вважають, що це секретний експериментальний літак, призначений для тестування нових військових технологій.

Відео дня

Автори знімка в соціальних мережах описали нову фотографію як "літак, якого ще ніхто ніколи не бачив" Фото: Instagram

Інші припускають, що це може бути прототип Boeing F-47, винищувача шостого покоління, який розробляється для ВПС США. Є також припущення, що це може взагалі ще нікому невідомий літак.

Очікується, Boeing F-47 слугуватиме літаючим командним центром, який координуватиме роботу безпілотників зі штучним інтелектом і звичайних пілотованих винищувачів.

Передбачається, що так виглядатиме літак літак F-47 Фото: Daily Mail

Повідомляється, що прототип цього літака вже перебуває в розробці, а прийняти на озброєння його збираються на початку 2030-х років. До речі, нещодавно ВПС США запросили 5 мільярдів доларів на розробку у F-47 у бюджеті на 2027 фінансовий рік.

Зона 51 є найбільш засекреченою військовою базою в США, де відбуваються випробування нових військових технологій, зокрема й нових літаків. Цю базу часто пов'язують із появою НЛО і деякі люди вважають, що там уряд приховує уламки кораблів інопланетян, що розбилися. Водночас відомо, що на цій базі під час холодної війни проводили випробування нових літаків-розвідників і літаків-невидимок, тобто оснащених технологією стелс.

ЦРУ тільки 2013 року офіційно підтвердило, що Зона 51, створена 1955 року, дійсно існує. Агентство розсекретило документи, що розповідають про випробування секретних літаків у 50-х і 60-х роках минулого століття. При цьому ЦРУ заявило, що більш ніж половина повідомлень про спостереження НЛО в цьому районі якраз була пов'язана з випробуванням нових літаків. Водночас агентство не розповіло про те, яке призначення має Зона 51 після 1974 року. Тож понад 10 років це породжує нові теорії та чутки про інопланетні технології та кораблі прибульців.

Інші новини науки