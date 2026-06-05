Археологи вперше виявили затонулі кораблі справжніх піратів Карибського моря (фото)

Залишки кораблів знаходяться недалеко від столиці Багамських Островів міста Нассау. 300 років тому це була штаб-квартира піратів у Карибському морі.

Підводні археологи вперше виявили біля узбережжя острова Нью-Провіденс, де розташована столиця Багамських островів Нассау, залишки шести затонулих кораблів, пов'язаних із "Золотим століттям піратства". Деякі з цих кораблів, імовірно, належали піратам, а інші стали жертвами морських розбійників, пише Live Science.

Підводні археологи вперше виявили біля узбережжя острова Нью-Провіденс, де розташована столиця Багамських островів Нассау, залишки шести затонулих кораблів, пов'язаних із "Золотим століттям піратства" Фото: Live Science

"Золотий вік піратства" — це період з 1680-х по 1720-ті роки, коли значно зросла активність піратів в Атлантичному океані, зокрема в Карибському морі. Портове місто Нассау стало штаб-квартирою багатьох відомих піратів.

Ще в першій половині XVIII століття недалеко від Нассау було виявлено 40 затонулих кораблів, але досі ніхто їх не досліджував. Група археологів виявила шість затонулих кораблів біля узбережжя острова Нью-Провіденс. Попереднє дослідження показує, що вони були побудовані на початку 1700-х років.

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Насправді вчені виявили лише залишки дерев'яних кораблів, а також деякі артефакти Фото: Live Science

Насправді вчені виявили лише залишки дерев'яних кораблів, а також деякі артефакти. Археологи припускають, що деякі з цих кораблів належали піратам, враховуючи відсутність великої кількості вантажу. Інші ж кораблі, ймовірно, стали жертвами нападів морських розбійників, адже вони були спалені.

Вчені також виявили корабельні гармати, точильний камінь для заточування мечів, свинцеві мушкетні кулі та гарматні ядра Фото: Live Science

За словами вчених, пірати часто, щоб приховати сліди своїх злочинів, після розграбування судна спалювали розграбовані кораблі. Учені припускають, що один із затонулих кораблів міг використовуватися для захисту від піратів, адже він, імовірно, мав більше озброєння.

Виявлено десятки глиняних курильних трубок із британським гербом Фото: Live Science

Підводні археологи виявили залишки дерев'яних корпусів кораблів, баластні камені, які використовували для стабілізації корабля, дошки, шпангоути і дерев'яні цвяхи. Вчені також виявили корабельні гармати, точильний камінь для заточування мечів, свинцеві мушкетні кулі та гарматні ядра. Ще було виявлено такелаж, скляні пляшки, залишки вантажних контейнерів і десятки глиняних курильних трубок із британським гербом.

Дослідження затонулих кораблів триває.

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