Учені з'ясували, хто переніс 6-тонний камінь Стоунхенджа на 640 км

Дослідники кажуть, що Стоунхендж — не просто захопливе досягнення стародавньої інженерії, а й диво логістики.

Кілька поколінь неолітичних архітекторів покладалися на колективну роботу і розумні будівельні методи, щоб точно встановити кожен з гігантських мегалітів близько 5000 років тому. До його складу входять два основні типи каменю: сарсен і блакитний камінь. Палеоархеологи раніше віднесли більшу частину сарсену до території сучасного Мальборо, Англія, розташованої приблизно за 24 кілометри, тоді як багато блакитних каменів було привезено з Уельсу, пише Popular Science.

Однак знаменитий Вівтарний камінь набагато загадковіший. Центральний шеститонний мегаліт із пісковика, ймовірно, був привезений із регіону Шотландії, розташованого приблизно за 640 кілометрів звідси. Як доісторичному суспільству вдалося перемістити цей валун на таку відстань без складних інструментів або методів транспортування, роками залишалося загадкою для дослідників.

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Багато дослідників припускали, що танення льодовиків, ймовірно, посприяло переміщенню Вівтарного каменю ближче до Солсберійської рівнини на півдні Англії близько 2500 року до нашої ери. Але 2024 року група дослідників з Університету Кертіна за допомогою хімічного аналізу визначила, що льодовики були не єдиним чинником, який вплинув на переміщення мегаліта. Тепер ця ж група об'єднала моделювання льодовикового покриву і датування мінеральних зерен, щоб більш точно визначити первісне місцезнаходження Вівтарного каменю. Їхні висновки ще раз підкреслюють величезну роль людини в доставці цього центрального елемента в Стоунхендж.

"Наші дані вказують на навмисне переміщення каменю, яке було ретельно сплановане, а шлях пролягав складним і різноманітним маршрутом", — каже геохімік і співавтор дослідження Ентоні Кларк.

Кларк пояснив, що геологічне моделювання засвідчило, що "жодних життєздатних льодовикових шляхів" ніколи не пов'язувало регіон походження Вівтарного каменю зі Стоунхенджем.

"Переміщення каменю такого розміру на таку велику відстань вимагало б планування, координації та глибокого розуміння ландшафту — не кажучи вже про величезну рішучість", — додав він.

Хоча точні методи залишаються загадкою, Кларк і його колеги вважають, що Вівтарний камінь майже напевно переміщався поетапно, можливо, за допомогою поєднання сухопутних і річкових шляхів.