Ученые выяснили, кто перенес 6-тонный камень Стоунхенджа на 640 км

Исследователи говорят, что Стоунхендж – не просто захватывающее достижение древней инженерии, но также и чудо логистики.

Несколько поколений неолитических архитекторов полагались на коллективную работу и умные строительные методы, чтобы точно установить каждый из гигантских мегалитов около 5000 лет назад. В его состав входят два основных типа камня: сарсен и голубой камень. Палеоархеологи ранее отнесли большую часть сарсена к территории современного Мальборо, Англия, расположенной примерно в 24 километрах, в то время как многие голубые камни были привезены из Уэльса, пишет Popular Science.

Однако знаменитый Алтарный камень гораздо более загадочен. Центральный шеститонный мегалит из песчаника, вероятно, был привезен из региона Шотландии, расположенного примерно в 640 километрах отсюда. Как доисторическому обществу удалось переместить этот валун на такое расстояние без сложных инструментов или методов транспортировки, годами оставалось загадкой для исследователей.

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Многие исследователи предполагали, что таяние ледников, вероятно, поспособствовало перемещению Алтарного камня ближе к Солсберийской равнине на юге Англии около 2500 года до нашей эры. Но в 2024 году группа исследователей из Университета Кертина с помощью химического анализа определила, что ледники были не единственным фактором, повлиявшим на перемещение мегалита. Теперь эта же группа объединила моделирование ледникового покрова и датирование минеральных зерен, чтобы более точно определить первоначальное местонахождение Алтарного камня. Их выводы еще раз подчеркивают огромную роль человека в доставке этого центрального элемента в Стоунхендж.

“Наши данные указывают, что преднамеренное перемещение камня, которое было тщательно спланировано, а путь пролегал по сложному и разнообразному маршруту”, - говорит геохимик и соавтор исследования Энтони Кларк.

Кларк объяснил, что геологическое моделирование показало, что “никаких жизнеспособных ледниковых путей” никогда не связывало регион происхождения Алтарного камня со Стоунхенджем.

“Перемещение камня такого размера на такое большое расстояние потребовало бы планирования, координации и глубокого понимания ландшафта — не говоря уже об огромной решимости”, — добавил он.

Хотя точные методы остаются загадкой, Кларк и его коллеги считают, что Алтарный камень почти наверняка перемещался поэтапно, возможно, с помощью сочетания сухопутных и речных путей.