"Повстання машин" у Китаї: робот-клоун на святі вдарив дитину ногою з розвороту (відео)

Людиноподібні роботи, як показує практика, все ще не дуже безпечні для людей.

Можливо, ціни на людиноподібних роботів істотно знизилися, але до того, як вони стануть друзями дітей, ймовірно, ще дуже далеко. Це чудово демонструє нещодавнє відео, що стало вірусним у соціальних мережах. На ньому видно, як у Китаї дитина постраждала, коли просто спостерігала за виступом робота на дитячому святі, пише Futurism.

На дитячому святі в Сіньцзяні, північно-західному регіоні Китаю, людиноподібний робот Unitree G1 у клоунській перуці завдав удару ногою з розвороту прямо в живіт дитині, що змусило останнього зігнутися від болю. На щастя, дитина не отримала серйозних травм.

Як повідомляють очевидці, дитина абсолютно нічого не робила, стояла і дивилася за виступом робота. Просто вона, мабуть, опинилася не в тому місці і не в той час. Цей інцидент підкреслює проблеми безпеки роботів, що зберігаються. Як показує цей інцидент, ймовірно, вони не зовсім підходять для дитячих свят.

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Користувачі мережі були, по-перше, обурені поведінкою робота, але також почали писати про те, що вже починається "повстання машин".

"Уже порушується перший закон", написав один із користувачів соціальної мережі Reddit, маючи на увазі перший із трьох законів робототехніки Айзека Азімова, автора книги "Я, робот", в якому йдеться про те, що "робот не може заподіяти шкоду людині або своєю бездіяльністю допустити заподіяння шкоди людині".

Це далеко не перший випадок, коли люди отримують травми від людиноподібного робота. Раніше цього року ще один робот Unitree G1 у Китаї втратив рівновагу під час виступу перед публікою. Після падіння на землю він почав безладно смикати кінцівками, вдаривши чоловіка по носі.

Хоча людиноподібний робот Unitree G1 важить лише 31 кг, він може завдати дуже сильного удару.

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