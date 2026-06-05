"Восстание машин" в Китае: робот-клоун на празднике ударил ребенка ногой с разворота (видео)

Человекоподобные роботы, как показывает практика, все еще не очень безопасные для людей.

Возможно, цены на человекоподобных роботов существенно снизились, но до того, как они станут друзьями детей, вероятно, еще очень далеко. Это прекрасно демонстрирует недавнее видео, ставшее вирусным в социальных сетях. На нем видно, как в Китае ребенок пострадал, когда просто наблюдал за выступлением робота на детском празднике, пишет Futurism.

На детском празднике в Синьцзяне, северо-западном регионе Китая, человекоподобный робот Unitree G1 в клоунском парике нанес удар ногой с разворота прямо в живот ребенку, что заставило последнего согнуться от боли. К счастью, ребенок не получил серьезных травм.

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Как сообщают очевидцы, ребенок абсолютно ничего не делал, стоял и смотрел за выступлением робота. Просто он, видимо, оказался не в том месте и не в то время. Этот инцидент подчеркивает сохраняющиеся проблемы безопасности роботов. Как показывает данный инцидент, вероятно, они не совсем подходят для детских праздников.

Пользователи сети были, во-первых, возмутились поведением робота, но также начали писать о том, что уже начинается "восстание машин".

"Уже нарушается первый закон", написал один из пользователей социальной сети Reddit, имея в виду первый из трех законов робототехники Айзека Азимова, автора книги "Я, робот", который гласит, что "робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить причинение вреда человеку".

Это далеко не первый случай, когда люди получают травмы от человекоподобного робота. Ранее в этом году еще один робот Unitree G1 в Китае потерял равновесие во время выступления перед публикой. После падения на землю он начал беспорядочно дергать конечностями, ударив мужчину по носу.

Хотя человекоподобный робот Unitree G1 весит всего 31 кг, он может нанести очень сильный удар.

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