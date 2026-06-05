GPS сошел с ума: женщина очутилась в неожиданном месте, следуя указаниям навигатора (видео)

По неизвестной причине навигатор дал неправильный ориентир жительнице Сиэтла, и она выехала на рельсы легкорельсового транспорта. Это привело к остановке работы линии на 2 часа.

Слепое следование указаниям Google Maps не всегда является хорошей идеей. Хотя технологии значительно улучшились за последние 20 лет, они все еще могут иногда завести водителей не туда, куда нужно. Именно это и произошло в городе Сиэтл, США с 70-летней женщиной, пишет Futurism.

Женщина, следуя указаниям GPS, на своем автомобиле свернула не туда и выехала на рельсы линии легкорельсового транспорта компании Sound Transit в Сиэтле, США. Она даже проехала некоторое расстояние по эстакадным рельсам, прежде чем застряла. Она остановилась как раз на станции, расположенной на эстакаде, то есть водитель каким-то образом поднялась вверх по рельсам и даже не заметила того, что она не едет по дороге.

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На одной из фотографий, которые распространили местные жители в социальных сетях, видно, что 70-летняя женщина стоит рядом со своим застрявшим автомобилем, уперев руки в бока, словно пытаясь понять, кто виноват в этом инциденте.

На одной из фотографий, которые распространили местные жители в социальных сетях, видно, что 70-летняя женщина стоит рядом со своим застрявшим автомобилем, уперев руки в бока, словно пытаясь понять, кто виноват в этом инциденте Фото: Reddit

Этот странный инцидент вынудил транспортную компанию закрыть движение по линии легкорельсового транспорта на два часа. Аварийные службы сначала отключили электропитание путей, прежде чем убрать автомобиль.

Для этого пришлось использовать специальную экскаваторную машину, которая может перемещаться по путям.

Аварийные службы сначала отключили электропитание путей, прежде чем убрать автомобиль Фото: Reddit

К счастью, никто не пострадал. Женщину, однако, доставили в больницу. По данным полиции, она не была в состоянии алкогольного опьянения и ей не будут предъявлены обвинения.

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