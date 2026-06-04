Кто-то разделал тушу мамонта 26 000 назад там, где люди не могли жить: ученые озадачены

Туша мамонта была разделана с помощью каменного орудия, но в той части Европы, где были обнаружены останки древнего животного, не должно было находиться людей из-за сильного холода.

Ученые обнаружили в Баварии, Германия, кости шерстистого мамонта, который умер примерно 26 000 лет назад. Выяснилось, что тушу мамонта кто-то разделал для употребления в пищу, но кто именно это сделал остается загадкой. Дело в том, что в этой части Европы в тот период было слишком холодно, чтобы там могли жить люди и к тому же ученые не обнаружили никаких признаков человеческой деятельности вокруг останков мамонта, пишет IFLScience.

Примерно 29 000–25 000 лет назад в Западной и Центральной Европе практически не осталось людей, ведь в этом регионе наступил максимум последнего ледникового периода. И все же ученые были озадачены, когда обнаружили останки разделанного на мясо шерстистого мамонта, который умер в этот период.

Відео дня

Что еще более загадочно, рядом со скелетом мамонта ученые не обнаружили никаких признаков человеческой деятельности. Исследователи не обнаружили ни орудий труда или охоты, ни культурных артефактов, ни поселений, и не могут объяснить, что случилось с мамонтом и кто разделал его тушу.

Ученые обнаружили скелет мамонта, состоящий из 72 костей и одного бивня длиной 2,45 метра. На ребрах животного исследователи заметили следы разрезов, которые указывают на то, что туша была разделана каменным лезвием. Одно из ребер использовалось в качестве разделочной доски, на которой нарезались другие части туши мамонта.

Исследование показало, что мамонт умер в период между 26 900 до 25 300 лет назад. Это был как раз период наибольшего похолодания в Европе во время последнего ледниковом периода. Тогда население Европы значительно сократилось за исключением территорий, которые сейчас являются Португалией и восточной Румынией. На территории Германии все ранее существовавшие человеческие популяции исчезли из археологической летописи около 29 000 лет назад.

Поэтому кажется очень странным, что кто-то в тот период массового вымирания людей на территории нынешней Германии разделал мамонта с помощью каменного лезвия.

Ученые предполагают, что охотники-собиратели могли прийти сюда с востока, поскольку охота на мамонтов там была более распространена, чем в Западной Европе. Однако отсутствие каких-либо орудий охоты или культурных артефактов, связанных с этими люди, не позволяет точно сказать кем они были и откуда пришли.

Исследователи также не могут установить, как умер мамонт. Неизвестно, убили ли его охотники или же он уже был мертв, когда его нашли люди, которые затем разделали его тушу. Пока что это загадочное дело из ледникового периода остается нераскрытым.

Другие новости науки