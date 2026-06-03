В Кении зафиксировали "призрака леса": его не видели более 5 лет (фото)

В Кении с помощью фотоловушек зафиксировали одну из самых редких антилоп Африки. Горного бонго, которого часто называют "призраком леса" из-за его способности незаметно передвигаться по густому лесу, сфотографировали в районе, где его официально не фиксировали уже много лет.

Горные бонго когда-то были распространены в лесах высокогорья Кении, но уничтожение среды обитания и браконьерство привели к резкому сокращению их численности. Природоохранники опасались, что оставшаяся дикая популяция в основном ограничивается горами Абердаре, где недавно было насчитано менее 40 особей, пишет IFLScience.

Чтобы отследить этот вид, исследователи установили фотоловушки в нескольких лесных регионах, в частности в отдаленном лесу Масаи Мау, что в 200 километрах от Абердаре. Эти усилия дали неожиданный результат: четкие снимки горных бонго, обитающих в этой местности.

"Когда мы впервые просмотрели фотографии, в лагере царил невероятный восторг", — сказал Оскар Дайер, операционный директор проекта "Горный бонго" (MBP). "Эта фотография — результат многолетнего упорного труда наших рейнджеров на местах в одном из самых недоступных лесов Кении. Вновь увидеть здесь бонго — невероятно захватывающе, и это усиливает нашу решимость продолжать поиски, защищать этот лес и находить доказательства присутствия других бонго в этом районе".

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Снятые на фотографии животные передвигались через остаток леса в Масаи Мау. Природоохранники считают, что одного из самцов в этом регионе, возможно, видел еще в 2018 году Томмазо Сандри, специалист по охране природы из Честерского зоопарка и член Консультативного совета проекта "Горный бонго".

Горные бонго когда-то были распространены в высокогорных лесах Кении, но уничтожение среды обитания и браконьерство привели к резкому сокращению их численности Фото: MBP & Chester Zoo

Однако их присутствие было официально задокументировано только после обследования с помощью камер, проведенного в 2025 году Честерским зоопарком при поддержке и Службы охраны дикой природы Кении.

"Это огромная новость", — сказал Сандри. "В отличие от Абердареса, Масаи Мау не является национальным парком, и повторное появление бонго может побудить организации сосредоточиться на усилении более широких мер защиты. Это свидетельствует о настойчивости рейнджеров, которые работают в невероятно сложных и изолированных условиях, чтобы следить за этой антилопой и защищать ее".

Эта находка показывает, что редкие дикие животные могут выживать незамеченными в течение длительного времени, особенно в отдаленных местах обитания. Природоохранные группы уже начали разработку планов по защите животных, обитающих за пределами ранее известного ареала. Эти усилия являются частью более широких программ, направленных на восстановление дикой популяции, включая выпуск горных бонго, выращенных в зоопарках, в защищенные места обитания.

Сандри подчеркнул важность сохранения этого вида. "Я верю, что мир станет беднее без них. Их присутствие делает лес более очаровательным. Это проблема, вызванная людьми, и нам нужны люди, чтобы ее решить. Если все не поделятся своими знаниями и ресурсами, бонго может исчезнуть".

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